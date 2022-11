VIDEO: exhiben a un profesor gritándole en la cara a uno de sus alumnos por haber reprobado

En redes sociales se han hecho virales los videos de algunos profesores que pierden el control, los cuales han comprometido su trabajo. En esta ocasión, a través de Twitter se difundió el momento en que un maestro de historia de la Universidad Estatal de Tennessee le gritaba intensamente en el rostro a uno de sus alumnos luego de haber reprobado el curso, de acuerdo con reportes oficiales.

En el clip, se puede ver al docente identificado como Robert Evins Pickard recargado en el pupitre frente al joven a quien le grita: "Dije ¿cuál es tu nombre?", en respuesta, el joven se tiene que inclinar hacia atrás buscando alejarse del histérico profesor a quien se niega a responderle y en consecuencia, lo corre del salón y le señala que reprobó el curso, para rematar gritando nuevamente "¡Fuera, fuera, fuera!"

La universidad emitió un comunicado. | FOTO: Twitter @TSUedu

En tanto, la universidad dijo en un comunicado que tomó "medidas rápidas, incluidas acciones de personal" para abordar el incidente, incluido el despido de Pickard de su puesto: “La Universidad Estatal de Tennessee no tolera el comportamiento poco profesional en sus aulas o dirigido a los estudiantes”, se lee en el comunicado.

Por su parte, el profesor dijo para un medio local que se arrepiente profundamente de lo que sucedió en clase: "He estado bajo mucha presión recientemente y me he sentido frustrado con los estudiantes que sólo le prestan atención a sus celulares y laptops, luego se preguntan por qué obtienen bajas calificaciones. Pero eso no justifica mi comportamiento" señaló Pickard.

En redes sociales circulan diversos videos de otros profesores actuando similar. | FOTO: Youtube Dr3wD0608

Lo dicho por el docente demuestra que reconoce que actuó mal, sin embargo, explicó el contexto de lo que sucedió, aunque algo en lo que actualmente ya hay cero tolerancia es las agresiones dentro del aula: "Me disculpé con mis alumnos y presenté mi renuncia. Ahora estoy retirado, como lo había planeado de todos modos. Por favor respeten mi privacidad" concluyó el profesor sobre su situación actual.

En Estados Unidos se han dado varios casos de profesores que les gritan o agreden verbalmente a sus alumnos, dichas situaciones han sido captadas en video por los mismo jóvenes y generalmente, los docentes terminan corriendo a uno de los estudiantes y al no hacer caso, su enojo aumenta reaccionando aún peor. Aunque esto ha causado indignación, también ha dividido opiniones, pues algunos internautas consideran que también son los estudiantes quienes provocan a los maestros o maestras, por tal motivo, justifican su actuar.

SIGUE LEYENDO:

Despiden a maestra de escuela tras descubrir su cuenta de OnlyFans y sus fotos "inapropiadas

VIDEO: Las 4 maestras que aterrorizaron a niños de guardería pasarían 10 años en prisión