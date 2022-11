Blanca Arellano: su presunto feminicida intentó suicidarse otra vez, con sus propios calcetines y en prisión

Juan Pablo Villafuerte Pinto había negado su noviazgo con Blanca Arellano e incluso que la había recibido en su casa en Huacho, Perú, luego de conocerla en las redes sociales. Además, en un escrito encontrado en un archivo en la laptop del peruano, el estudiante de medicina aseguró que lo acusaban injustamente por la desaparición de la mujer mexicana por lo que no solo lo dañaban a él, sino que también a su madre y al resto de su familia.

"... pero aun así decidan encarcelarme, injustamente y dañar mi vida, he decidido antes de que sigan dañando a mi familia y a mi madre, acabar con mi existencia como una persona de principios, esta será una lucha que no podré vencer y tampoco soportaré la humillación de ser paseado preso como un animal, tal cual me están tildando”, indicó Villafuerte Pinto.

Lo anterior como parte de una carta de despedida que había preparado Juan Pablo al intentar quitarse la vida luego de que la policía se acercaba a él como principal sospechoso de la entonces desaparición de la víctima. Después de atar cabos sobre las pistas encontradas en la investigación y confirmar que los restos de un cuerpo mutilado eran de Blanca Arellano, el estudiante fue vinculado a proceso penal la tarde del martes.

Juan Pablo Villafuerte estará en prisión por 9 meses. Foto: Especial

Tras conocerse la primera resolución judicial contra Juan Pablo Villafuerte donde le confirmaron su estadía en la cárcel por lo menos en los próximos nueve meses, el joven estudiante quiso suicidarse en un segundo intento, y en esta ocasión lo planeó al tratar de usar sus propios calcetines para lograrlo, según información del medio local ATV; sin embargo, no se especificó de qué manera lo quería hacer.

Así actuó el feminicida de Blanca Arellano en la audiencia

En el Juzgado de la Corte de Huaura, el martes por la tarde el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria en contra de Juan Pablo Villafuerte por el delito de feminicidio en agravio de Blanca Arellano, la turista mexicana que conoció en Internet, informó el medio local RPP. El detenido se presentó en el juzgado donde siguió afirmando que no tiene nada que ver con el homicidio de la mexicana.

Durante la comparecencia, Juan Pablo reiteró que nada tenía que ver con Blanca Arellano y no habían tenido una relación sentimental, por lo que además hizo hincapié en utilizar su derecho de no dar más declaraciones: “Me acojo al derecho de guardar silencio”, dijo al evadir si había hablado con la sobrina de la mujer, o si alguna vez había participado en plataformas digitales para conocer a personas.

Las autoridades del caso indicaron que Juan Pablo señaló que el día cuando desapareció Blanca, éste no estaba en Huacho; no obstante un video tomado de una cámara de videovigilancia documentó que el estudiante de medicina sí estaba en la zona, e incluso fue captado en el momento cuando compraba artículos químicos de limpieza.

Juan Pablo fue captado al comprar artículos de limpieza. Foto: Especial

Asimismo, se dio a conocer que entre las últimas búsquedas en Google que Juan Pablo Villafuerte hizo desde su laptop fue para conocer de qué manera se puede resetear un teléfono celular, ya que buscaba hacerlo con el dispositivo de Blanca Arellano, detallaron las autoridades.

Desde el pasado jueves, los familiares de la turista mexicana viajaron a Perú para colaborar con las indagatorias del caso que incluye los delitos de trata de personas y tráfico de órganos. De acuerdo con los medios locales acudieron dos hermanas de Blanca Arellano Gutiérrez.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

