Vivian Polanía: ¿Quién es la polémica jueza captada semidesnuda y fumando en plena audiencia?

Vivian Polanía es una jueza de la ciudad colombiana de Cúcuta que paulatinamente ha comenzado a ganar seguidores en las redes sociales debido a su gusto por publicar fotografías sensuales a través de su cuenta de Instagram, y en esta ocasión volvió a ser tendencia luego de que olvidara apagar la cámara web mientras participaba en una sesión de audiencia.

La jueza de Control de Garantías de Cúcuta se muestra en el clip cuando está en ropa interior acostada sobre su cama mientras está fumando un cigarrillo. Supuestamente la administradora de justicia no se había dado cuenta que era vista por sus colegas por lo que al acomodarse más en su recámara, se le ve tocarse su pierna izquierda.

Después de haber sido presentada por otro de sus colegas, la magistrada agradeció la presentación con su micrófono abierto, pero tenía además encendida la cámara de su computadora. Al ver las imágenes, el funcionario le advirtió a la jueza que efectivamente tenía prendida su cámara:

“Señora juez, tiene la cámara prendida”.

Vivian Polanía genera polémica. Foto: IG

Al darse cuenta que era vista por sus compañeros magistrados, Vivian Polanía apagó la cámara como si nada hubiese pasado. Desde el pasado 21 de febrero de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta emitió la circular 002, en la que se recomienda tanto a jueces de la República, como a los sujetos procesados, mantener las cámaras encendidas en todas las diligencias judiciales.

¿Quién es Vivian Polanía y su polémica?

Vivian Polanía también conocida como “la jueza más sexy de Colombia” saltó a la fama hace dos años al comenzar a publicar sexys fotografías de su quehacer cotidiano cada vez que acudía al gimnasio para demostrar lo orgullosa que está de su cuerpo, ya que asegura que ama el crossfit.

La jueza saltó a la fama en 2020. Foto: IG

Sin embargo, la polémica entre los internautas también creció con cada publicación compartida por la jueza, pues sus detractores aseguran que aparece con poca ropa y varias de esas fotografías tienen una carga de erotismo. Al respecto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander recordó que los funcionarios públicos debían “cuidar de que su presentación personal corresponda al decoro que debe caracterizar el ejercicio de su misión”.

Vivian Polanía es una mujer de 34 años de edad que como cualquier persona gusta de hacer ejercicio además de encantarle los tatuajes y los piercings. “Cuando llegué a Cúcuta yo me ponía shorts y camisetas, así es el look que más me gusta. Posteriormente yo conozco el crossfit y practicándolo, el cuerpo cogió otra forma”, explicó para el medio local Semana.

La magistrada Polanía tiene 34 años de edad. Foto: IG

Cuando llegó a Cúcuta en condición de provisionalidad como juez primera penal del circuito, algunas amistades le indicaron que existían molestias entre algunas personas que eran parte de su círculo laboral, por sus piernas. Pero debido a las altas temperaturas en la ciudad, Vivian no soportaba el calor por lo que no resistía a ponerse pantalones.

“Me ponía vestidos, fue más la molestia. La gente que me quería me decía ‘doctora, que sus fotos’, noo, yo que pena con ustedes. Lo intenté, de verdad comprándome vestidos acorde a lo que la gente quería en palacio. ¡Ay, no resistí!”, dijo la magistrada, quien agregó:

“Me cansé de darles gusto a las personas por encima de mi tranquilidad. En el Palacio de Justicia no hay salas suficientes para hacer las audiencias y yo tengo una cantidad de trabajo impresionante, las hago en mis despachos, y se me enredaban los vestidos en la silla”, aseguró.

Vivian Polanía está enamorada del crossfit. Foto: IG

En Instagram se divierte y no cambiará

La jueza afirmó que en Instagram se divierte y por lo tanto no cambiará su personalidad solo porque otras personas no están de acuerdo con su forma de ser, por lo que dijo que seguirá mostrando contenido y haciéndose más tatuajes porque “le encantan”.

“Una cosa es uno ser fuerte y pueden creer que yo soy muy joven, pero yo llevo en la Rama Judicial desde los 18 años y eso te da experiencia para ir viendo cómo va el discurso. Jamás he irrespetado a un colega o a un compañero, inclusive yo soy una persona que soy muy alegre. Yo de pronto en las audiencias me quito la toga, hago recocha con la Fiscalía, con los defensores, con los procesados. Somos personas”, acotó.

“La jueza más sexy de Colombia" no dejará de subor fotos así. Foto: IG

Sin embargo, tras el video donde sale en ropa interior y fumando, la jueza de Control de Garantías de Cúcuta podría recibir una fuerte sanción según lo estipula la Ley 270 de 1996, donde se exhorta a los funcionarios judiciales a prestar con decoro su servicio a la patria. “Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”, situación que es analizada por los magistrados.

SIGUE LEYENDO:

"Definitivamente así no puedo": Jueza interrumpe sesión porque llanto de víctima de violencia la "distrae mucho" | VIDEO

Exhiben a jueza besando a peligroso asesino condenado a cadena perpetua: VIDEO

RMG