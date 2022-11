Valarie Ruvalcaba: 5 fotos de la bajacaliforniana que ha cautivado en OnlyFans

Con sus apenas 21 años, la modelo bajacaliforniana, Valarie Ruvalcaba, está rompiendo Instagram con sus atrevidas fotos y videos, donde muestra sus exuberantes curvas y su deslumbrante belleza. Una muestra de los pasos de su éxito son los casi 250 mil seguidores en la red social, que todos los días están al pendiente del contenido que publique la mexicana.

Aunque la joven ahora radica en el extravagante Hollywood en California, nació en la compleja frontera entre México y Estado Unidos. A pesar de ello, se siente muy orgullosa de sus raíces y de ser originaria de Tijuana, Baja California.

Lo que más le gusta de su trabajo es que es su propia jefa, así como expresarse con su cuerpo (Foto: Instagram/ @val2legit)

Además de ser una influencer en crecimiento, se ha esforzado por crecer en otros ámbitos aprovechando su envidiable figura. Una muestra de ello es su cuenta de OnlyFans, donde muestra contenido más atrevido, alejado de las restricciones de censura de Instagram.

Una muestra de los pasos de su éxito son los casi 250 mil seguidores en Instagram (Foto: Instagram/ @val2legit)

Lo que más le gusta de su trabajo es que es su propia jefa, así como expresarse con su cuerpo. La tijuanense señaló que no le molesta vivir del modelaje para que algunos se den un “taco de ojo”. “Dios me lo dio (el cuerpo) y me encanta presumirlo”, expresó en una entrevista.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuela y hay cosas que a Valarie no le agrada de su trabajo. Una de ellas es la comida, pues tiene que restringirse en algunas ocasiones para mantener su figura. “Siempre tengo que estar a dieta para mantenerme en forma y quiero sentirme satisfecha con cualquier cosa que quiera comer”, lamentó.

La joven muestra sus exuberantes curvas y su deslumbrante belleza (Foto: Instagram/ @val2legit)

Entre sus pasiones está la música; de hecho, una de las cosas que le hubiera gustado estudiar es mezclar ritmos y ser una DJ. Asimismo, otro de sus placeres y que piensa explorar es el mundo de la cosmética, por lo que en cinco años se ve con su propio salón de belleza.

Con sus apenas 21 años, la modelo bajacaliforniana, Valarie Ruvalcaba, está rompiendo Instagram (Foto: Instagram/ @val2legit)

