Masacran a 4 estudiantes y el misterio del crimen desata pánico en una comunidad

La policía de Idaho, Estados Unidos, acudió a una casa cerca del campus de la Univesidad Estatal para atender una llamada que recibieron en el 911 donde reportaban a una persona inconsciente, pero al llegar al lugar, los uniformados encontraron a cuatro estudiantes muertos los cuales fueron asesinados, según los primeros reportes de las autoridades.

Según un funcionario local citado por el NY Times, el multihomicidio se trata de un “crimen pasional”; mientras que el jefe de la policía de la ciudad de Moscú, Idaho, James Fry, señaló que tras responder a la llamada de una persona inconsciente, descubrieron un asesinato sangriento descrito como "el peor que jamás hayan visto", informó el NY Post.

El jefe de la policía había advertido a la comunidad estar alerta por la actividad criminal registrada, pero se retractó al asegurar que no había peligro. “No podemos decir que no existe una amenaza para la comunidad y, como hemos dicho, manténgase alerta, informe cualquier actividad sospechosa y esté atento a su entorno en todo momento”, fue su advertencia.

Indicó que la investigación continúa, pero aún no definen si solo fue una o varios los asesinos, además de que no se ha encontrado el arma homicida. Las primeras pistas apuntaron a que no hubo forcejeo en la puerta de entrada de la casa. El FBI atrajó la investigación donde al menos hay 25 agentes que indagan el caso del multihomicidio.

Dos alumnas estuvieron durante el asesinado múltiple

Los estudiantes que encontraron sin vida tras ser masacrados fueron identificados como: Ethan Chapin de 20 años, Madison Mogen de 21, Xana Kernodle de 20 y Kaylee Goncalves de 21 años de edad. Su muerte sacudió a la comunidad escolar, por lo que muchos estudiantes abandonaron el campus antes de las vacaciones de Acción de Gracias.

La policía detalló que durante el homicidio de los cuatro estudiantes, dentro de la casa había dos alumnas más, pero ellas no fueron ni siquiera heridas. Al respecto, el oficial Fry aclaró que las dos compañeras de cuarto no eran necesariamente testigos del crimen, sino que estaban dentro de la casa de seis habitaciones.

La casa donde fueron asesinados los estudiantes en Idaho. Foto: NY Post

Agregó que no estaba seguro de por qué la llamada al 911 sobre la persona inconsciente no se hizo hasta el mediodía de ese día. “Estamos analizando a todos, cada sugerencia que recibimos, cada pista que obtenemos, no hay nadie con quien no vamos a hablar. No hay nadie a quien no vayamos a entrevistar, no hay nadie a quien no vayamos a investigar”.

Scott Green, el rector de la Universidad de Idaho, envió un mensaje a los estudiantes y empleados del campus luego de confirmar que los cuatro jóvenes eran alumnos del recinto: “Las palabras no pueden describir adecuadamente la luz que estos estudiantes trajeron a este mundo o aliviar la profundidad del sufrimiento que sentimos por su fallecimiento en estas trágicas circunstancias”.

El jefe de la policía Fry señaló que Ethan Chapin y Xana Kernodle estaban en una fiesta dentro del campus y que Madison Mogen y Kaylee Goncalves estaban en un bar del centro antes de regresar a casa después de la 1:45 de la madrugada del domingo. Señaló que los investigadores no están seguros de si la puerta se dejó sin llave, situación por la que no hubo forcejeo en la puerta.

RMG