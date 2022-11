Se cosen la boca con alambre: la espeluznante práctica para no subir de peso en Sudáfrica

Una nueva práctica para bajar de peso se está volviendo popular, pues al parecer es infalible, ya que prácticamente se bloquea el acceso a la boca para que no haya manera de que entren alimentos grandes más que bebidas, es así como quienes lo han realizado bajan de peso en cuestión de días debido a que no hay forma de que le proporcionen la comida al cuerpo.

Esta nueva forma de dieta se ha puesto de moda en pobladores de Sudáfrica quienes han colocado algunos alambres en sus dientes similares a los utilizados en tratamientos de ortodoncia, esto con la finalidad de evitar abrir la mandíbula durante semanas.

Al respecto, después de compartir en su cuenta de TikTok el paso a paso de esta técnica, Aviwe Mazosiwe reveló al medio británico The Sun que la decisión de instalarse “cables adelgazantes” en sus dientes fue debido a su interés desesperado por disminuir su peso y su índice de masa muscular para que le pudieran realizaran una cirugía de reducción de senos, lo cual argumentó que sería para tener calidad de vida.

“Tuve tantos comentarios negativos, pero no puedo recordarlos todos porque hice todo lo posible para no concentrarme en ellos”, contó Mazosiwe, quien antes de acudir a los cables en los molares superiores e inferiores atados con un alambre ya había realizado otro tipo de dieras pero señaló que utilizó los cables adelgazantes durante siete semanas, periodo en el que perdió 14 kilos.

Al tener la mandíbula cerrada, solo podía consumir alimentos líquidos, como licuados de frutas, y aunque se mostró orgullosa del resultado, pidió a quienes quieran replicar su acción ser mentalmente fuertes para lograr con éxito esta práctica.

“Solo haz esto cuando estés listo y en un buen espacio mental, especialmente si eres un comedor emocional”, agregó además que también tuvo que tener fuerza en ignorar las opiniones de los demás, ya que después de que su clip se hizo viral en la plataforma tuvo muchas críticas negativas.

“Todavía era muy nueva en la aplicación cuando comencé a compartir mi viaje y los comentarios negativos me dieron ganas de cerrar todo. Tuve tantos comentarios negativos, pero no puedo recordarlos todos porque hice todo lo posible para no concentrarme en ellos”, explicó

Finalmente, Mazosiwe indicó que una vez cumplió las siete semanas para perder peso, se comió una enorme hamburguesa, aunque antes de ello tuvieron que pasar algunos días, debido a que se atrofia la mandíbula por falta de uso.

“Comí una hamburguesa de jalapeño de mi lugar favorito. Sin embargo, tuve que esperar unos días después de quitar los cables. Se necesitan uno o dos días para que pueda abrir bien la boca o masticar cómodamente, ya que el músculo se vuelve ligeramente rígido por estar en una posición durante”, expresó con emoción después de ver los resultados.

