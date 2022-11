Sanatorio Finochietto: captan en video la horrorosa experiencia paranormal que vivió un guardia

En el Sanatorio Finochietto en Argentina fue grabado una espantosa experiencia paranormal que vivió uno de los guardias de seguridad durante el turno nocturno que cubría. Las cámaras de seguridad del nosocomio captó el instante cuando el hombre se levantó para “atender” a alguien que supuestamente había entrado en el recinto.

El Sanatorio Finochietto ubicado en Buenos Aires, es un centro asistencial privado que presta servicios de cuidado y atención en maternidad y patologías clínico quirúrgicas, y este martes se volvió tema de conversación en las redes sociales debido a la impactante escena que quedó grabada dentro de sus instalaciones por la presunta presencia de fantasmas.

El video data del pasado sábado cuando en la toma se ve el momento en el que la puerta electrónica de la entrada a la recepción se abre, ante ello el guardia de seguridad se levanta para recibir al visitante a quien incluso le estuvo “tomando su datos” mientras esperaba en la recepción.

Posteriormente, se observa al vigilante que va en busca de una silla de ruedas que está en la parte trasera de la recepción, pero no sin antes seguir platicando con la presencia que en el video no se aprecia, ya que no se ve que esté otra persona más además del atento guardia de seguridad.

En ese momento el guardia va hacia un escritorio para dejar su bitácora donde apuntaba los datos del visitante y va en dirección donde se encuentra la silla que prepara para llevarla a la recepción donde supuestamente está la persona esperando entrar. Ahí, el guardia vuelve a interactuar con el visitante para indicarle que tiene la silla.

El hombre al atender a la señora. Foto: Captura de pantalla

Al final, el hombre regresa la silla de ruedas a su lugar original y al parecer, el vigilante observa que la persona entra a otra entrada del nosocomio y se lleva su mano derecha en su nuca en un movimiento desconcertado. En ese instante el clip termina y ya no se pudo apreciar que fue lo que sucedió con la supuesta presencia en el lugar.

¿Qué vio el guardia?

El guardia de seguridad declaró que ese día una señora de muy avanzada edad ingresó al Sanatorio Finochietto la cual le pidió que iba a ir a la habitación 915 la cual está ubicada en el piso nueve, ya que iba a buscar algo que había olvidado cuando estuvo internada ahí y que antes de que se fuera hacia el cuarto le ofreció que usara una silla de ruedas, según información del medio local Clarín.

Luego de que pasó mucho tiempo y no veía a la señora que regresara, el guardia llamó a los otros trabajadores de la clínica para que constataran que todo iba bien con la anciana, pero la respuesta que recibió lo dejó pasmado, ya que le informaron que la mujer nunca había llegado al noveno piso y los datos que le había dado a él coincidían con los de una señora que había muerto en esa habitación, la 915, tres horas antes.

Tras revisar los video, el guardia se dio cuenta que estuvo hablando a la nada. Sin embargo, las autoridades del sanatorio no descartan ninguna hipótesis entre la que se encuentra que posiblemente se haya tratado de una broma entre los empleados del lugar, ya que aseguran que la puerta de entrada “anda mal”.

RMG