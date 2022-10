Horror en una guardería: una maestra salpicó los ojos de un bebé con pegamento para uñas

Un pequeño niño, de tan solo un año de edad, tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital, luego de que uno de los cuidadores, de la guardería a donde asistía, le rocío pegamento para uñas en el ojo. El indignante caso ocurrió el pasado 23 de septiembre en Reino Unido, pero recientemente la madre de la víctima hizo nuevas declaraciones sobre la brutalidad con la que actuó la mujer que estaba al cuidado del menor, por lo que se reavivó la historia y nuevamente ganó popularidad.

“Estoy enojada y molesta. Puse toda mi confianza en ellos y luego sucedió esto”, dijo a un canal de noticias británicas la madre del niño, una mujer llamada Aimee Culverhouse, de 18 años. La joven detalló que el extraño accidente ocurrió el 23 de septiembre en First Steps Day Nursery, una guardería ubicada en Skipton, North Yorkshire, donde su hijo Jack había estado asistiendo por tres días a la semana desde que tenía 3 meses mientras. El menor era cuidado en la instalación debido a que su madre tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo, por lo que no podía estar al pendiente del menor por todo el día.

El pegamento que cayó sobre el ojo del niño es un adhesivo para uñas acrílicas. Foto: Triángulo Noticias

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el personal de la guardería la contactó para que acudiera a las instalaciones de la escuela debido a que su hijo “tenía pegamento en el ojo”. La madre del pequeño no dimensionó la gravedad de las lesiones del niño, ya que confiaba plenamente en el personal de la institución educativa. Al llegar al hospital al que fue trasladado el menor, Aimee Culverhouse descubrió que la víctima tenía pegado un ojo con "pegamento para uñas", el cual es usado para la aplicación de uñas acrílicas.

Tras los hechos, la mujer inició una investigación en contra de la guardería First Steps Day Nursery. De acuerdo con los testimonios recabados, la mujer encargada de cuidar al menor tiró pegamento para uñas en el mostrador y trató de recogerlo con la mano, lo que ocasionó que el adhesivo se pegara a sus dedos. Posteriormente, la cuidadora fue a buscar al pequeño de un año y le salpicó el pegamento en el ojo. Aparentemente, la agresora del niño estaba tratando de pegarse una uña rota cuando el pegamento cayó sobre una superficie.

Por su parte, la guardería emitió un comunicado donde justificó las acciones de la cuidadora. Según el documento, la mujer intentaba pegar una uña postiza que se le había caído, pero en el proceso sus dedos quedaron cubiertos por el adhesivo. Luego la agresora cargó al pequeño Jack y terminó arrojándole pegamento en los ojos por error, informó First Steps Day Nursery. De igual manera, la institución detalló que la mujer involucrada en el caso ya había sido despedida: “actuamos de inmediato cuando ocurrió el incidente, con el personal brindando primeros auxilios y siguiendo el consejo de los paramédicos cuando llamamos a una ambulancia, llevamos al niño al hospital para recibir tratamiento”.

La madre del menor detalló que su hijo no sufrió consecuencias severas. Foto: Triángulo Noticias

El oculista que revisó al pequeño detalló que el menor de edad solo sufrió lesiones superficiales. ““Afortunadamente, tuvo una reacción instantánea al cerrar el ojo para que no se lo metiera allí”, dijo la madre del bebé, y agregó que, la vista de su hijo “no se verá afectada” a futuro por el accidente.

Tras los hechos, la Oficina de Estándares en Educación (Ofsted) inspeccionó las instalaciones de la guardería el pasado 10 de octubre y determinó que First Steps había respondido al incidente de manera adecuada y que no hubo fallas en la forma en que se administraba la guardería. “Este fue un incidente aislado y la primera vez que hemos tenido un incidente en más de 25 años de operación”, escribió First Steps luego de anunciar el resultado de la inspección. “Estamos aliviados de que el niño involucrado se esté recuperando bien”.

