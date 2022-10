La misteriosa desaparición de un bebé que se extravió mientras jugaba en su corralito y que tienen en vilo a Georgia

Un menor de edad, llamado Quinton Simon, se extravió dentro de su casa mientras jugaba en su corralito. La misteriosa desaparición ocurrió en un domicilio ubicado en Buckhalter Road, Georgia, Estados Unidos.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Lelani Simon, el menor fue visto por última vez cuando jugaba en su corralito, alrededor de las 6:00 horas del miércoles pasado. Posteriormente, cuando la mujer volvió a despertar, el pequeño de 20 meses de edad ya no se encontraba dentro de la casa.

Los familiares del menor reportaron la desaparición el pasado miércoles a las 9:00 horas. Desde entonces, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), dos helicópteros, un dron, policías a caballo, perros rastreadores y oficiales, han buscado al infante en zonas aledañas a su domicilio.

El niño estaba viviendo en la casa de su madre. Foto: Family Handout

La primera teoría de la policía es que el niño se salió de la casa; hasta ahora, las autoridades no han detallado si hay sospechosos por la desaparición del infante.

"Encontrar a Quinton Simon es nuestra mayor prioridad, y la intensidad de nuestro trabajo es tan fuerte como lo ha sido desde el día de su desaparición”, dijo la policía el sábado en una publicación compartida en Facebook.

En la misma red social, las autoridades dieron a conocer que ya se registró la casa del menor, la piscina del patio trasero y un estanque cercano, pero no encontraron señales de Quinton Simon.

No hay rastros del menor de 20 meses de edad. Foto: Family Handout

Cabe destacar que el niño se encontraba viviendo en la casa con su madre, su hermano de 3 años, el novio de su progenitora y sus abuelos maternos. Aparentemente Billie Jo y Thomas Howell, abuelos del pequeño, tienen su custodia legal y la de su hermano mayor.

¿Qué novedades tiene el caso?

Recientemente, la niñera del menor dijo en una entrevista que se suponía que debía cuidar al niño y a su hermano el día que desapareció, pero recibió un mensaje extraño que la dejó alarmada.

"Recibí un mensaje de texto esa mañana diciendo que ellos (los niños) no estarían aquí, que no los cuidaría a las 5:29 de la mañana. Lo cual fue un poco extraño porque los cuido incluso cuando ella (la madre de los menores) no trabaja”, dijo Diana McCarta.

McCarta también detalló que recibió otro mensaje de texto alrededor de las 9:00 horas del día que desapareció el niño; en el texto, la madre de la menor preguntaba si había visto a Quinton.

