Gigante, sin ojos y repleta de pelos: la extraña criatura marina que apareció en costas de EU tras temblor

Una pareja de turistas caminaba por las playas de Florence en el estado de Oregón en Estados Unidos cuando se encontraron un raro hallazgo que los dejó atónitos al percatarse de lo grande que era, pues parecía un bulto sin forma y parece cubierto con una capa de cabello blanco fibroso.

La extraña criatura no tenía rostro ni ojos y al parecer fue arrastrada por un terremoto desde el fondo del mar hacia la arena. Fue Merica Lynn 28 años de edad y su novio, Adoni Tegner, quienes quedaron impactados cuando encontraron restos de algo parecido a una enorme animal repleto de cabello blanco.

El hombre se encontraba recorriendo la costa con su cuatriciclo cuando hizo el descubrimiento y así fue cómo instantes después Merica acudió a observar al "monstruo marino" en la playa.

“Así que me subí a la parte trasera del cuatriciclo, él me llevó a la playa, y nos acercamos a esta criatura gigante que tenía aproximadamente el tamaño de un automóvil. Era una masa gigante cubierta de pelo extraño", contó la joven para el medio The Mirror.

La rara criatura tenía un olor fétido y miles de pelos en todo su extensor

Después de mirarlo por varios minutos lo tocaron un poco con el pie y se percataron del raro pelo que parecía muy fibroso. Mientras que la enorme masa describieron que era como un músculo firme, "parecía que tenía una caja torácica y algo como tentáculos pero eran muy grandes; era difícil saberlo porque era sólo un bulto enorme”.

Además de lo extraño que era visualmente según la pareja, además, el olor era verdaderamente espantoso. Y aunque trataron de encontrar la manera en la que se formó concluyeron en que se debía al reciente terremoto ocurrido en la localidad.

“Tuvimos un terremoto cerca unos tres o cuatro días antes de haber visto esta cosa en la playa, por lo que podría tener algo que ver con eso. Podría ser como una criatura descompuesta que salió a la superficie y se quedó en la playa después de los movimientos", explicó.

Las imágenes de la criatura han llegado hasta la web, donde algunos usuarios comentaron que parecía ser un "globster", termino usado para describir los restos que aparecen en las orillas de los océanos "sin ojos visibles, sin cabeza definida y sin estructura ósea aparente".

En el pasado, se descubrió que algunos "globsters" eran ballenas descompuestas o grandes tiburones, sostiene el medio: “Lo que parece pelo son los restos en descomposición de otros tejidos del cuerpo: músculos, nervios, tendones, etc. Estimaría que ha estado muerta durante varios meses", explicó un cibernauta.

