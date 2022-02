Estas son las 11 naciones que Estados Unidos incluyó en la escala de alto riesgo para viajar; ¿incluye a México?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) incluyeron 12 naciones más entre las que deben evitar viajar los ciudadanos estadounidenses a consecuencia del incremento de contagios por Covid-19.

Las 12 naciones fueron colocadas en el nivel cuatro, que indica “muy alto” riesgo: México, Brasil, Ecuador, Paraguay, Singapur, Kosovo, San Vicente, las Granadinas, Filipinas, Moldavia y Guyana Francesa. En total, son 130 países los que se encuentran en dicha clasificación.

Recomendaciones de las CDC para los que viajen a México:

Si debes viajar a México, asegúrate de estar vacunado y al día con tus vacunas contra Covid-19 antes de viajar.

Incluso si estás al día con tus vacunas contra Covid-19, aún puedes estar en riesgo de contraer y propagar el virus.

Cualquier persona de 2 años o más debe usar un cubrebocas que le quede bien en los espacios públicos interiores.

Sigue todos los requisitos y recomendaciones en México.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, México acumula 4.9 millones de casos de coronavirus y 306 mil 091 decesos.

En tanto, en las últimas 24 horas, fueron reportadas 12 mil 521 personas infectadas y 198 defunciones. Además de un estimado de 230 mil 308 casos activos y las entidades en donde se registra el mayor número de casos son: Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Tabasco, Querétaro, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas y Coahuila.

Las entidades en las que se concentra el mayor número de casos confirmados por Covid-19 son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Sonora y Veracruz.

Estados Unidos también recomienda a sus ciudadanos que no hagan viajes internacionales si no están vacunados, y enfatiza que es la forma de evitar enfermedades graves. Y puntualiza que en caso de que una persona no se encuentra vacunada, solita que se realice la prueba de detección de coronavirus antes y después del viaje.

Con información de Reuters

SEGUIR LEYENDO:

Covid-19 en México al 31 de enero: se reportaron 198 nuevas muertes en las últimas 24 horas

México registra disminución de contagios por Covid-19; reporta 13 mil 926 nuevos casos