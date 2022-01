NASA: Sin esperanza de encontrar agua líquida en el polo sur de Marte

Encontrar agua líquida en Marte parece que no es posible. Científicos de la NASA comentaron que lo que se piensa que es un lago bajo el polo sur probablemente no sea más que un “espejismo polvoriento”. Cyril Grima, de la Universidad de Texas en Austin aseguró que no existen las condiciones necesarias para que ese fuera tan siquiera viable.

Grima y un equipo de expertos publicaron sus conclusiones en la revista Geophysical Research Letters, en donde se detalla que en 2018 la unidad Mars Express de la Agencia Espacial Europea detectó señales interesantes debajo de la capa de hielo, lo que indicaba que podría haber líquido en una superficie de 20 kilómetros de ancho.

Sin embargo, el clima del planeta rojo no podría mantener agua en ese estado, “no entendemos cómo podría haber agua líquida allí, porque no tendría suficiente energía y presión para derretir el agua en Marte, incluso si el agua fuese salada”, comentó Cyril.

Foto: Especial.

¿Aún hay posibilidades de encontrar agua en otras partes de Marte?

Los científicos consideran que saber cuánta agua líquida hay hoy o hubo en el pasado es muy relevante, pues podría arrojar luz sobre si alguna vez pudo existir algún tipo de vida en Marte o para una posible transformación en un lugar habitable por humanos. Sin embargo, por ahora las posibilidades de investigar más a fondo son limitadas, pues no hay tantos equipos como los expertos quisieran.

La terraformación de Marte es el sueño de muchos, tal es el caso de Jim Green, un jefe científico jubilado de la NASA, quien aseguró que tanto Marte como Venus se pueden proteger con un escudo magnético gigante que permitiría a los humanos explorarlo sin trajes espaciales.

Durante ese proceso se podría generar la temperatura, atmósfera adecuadas y agua líquida para crear colonias. "Hay varios escenarios sobre cómo hacer el escudo magnético. Estoy intentando sacar un artículo en el que llevo trabajando unos dos años". aunque esto no va a ser bien recibido, ya que a la comunidad planetaria no le gusta la idea de terraformar nada", aseguró el experto.

SIGUE LEYENDO...

NASA: Encuentran agua debajo de una luna de Saturno, ¿hay vida?