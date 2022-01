"Lamento no haberme vacunado, cuiden a mi hijo": el último mensaje de un padre antes de morir por Covid-19

El podcaster Chinese Best Friend perdió la batalla contra Covid-19 tras dos semanas de luchar en el hospital contra una neumonía. Antes de fallecer, el hombre de 40 años y padre de un pequeño de apenas 3 años, suplicó que por favor cuidaran a su hijo Noel después de su partida.

Asimismo, en uno de sus últimos mensajes a su hermano, Christian Cabrera, como se llamaba realmente, lamentó no haberse vacunado contra Covid-19; le dijo que no podía respirar ya y que si tuviera la oportunidad de aplicarse las dosis, sin duda lo haría con tal de salvar su vida y no dejar a su hijo.

Pero ya era tarde para Chinese Best Friend, pues murió el pasado sábado 22 de enero en el Hospital Sherman Oaks de California, Estados Unidos, tras estar más de 15 días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa de una neumonía derivada de Covid-19 que afectó severamente sus dos pulmones al punto de requerir apoyo ventilatorio al 100 por ciento.

La familia de Christian había abierto una página para recaudar dinero en GoFundMe y así apoyarlo en los gastos médicos, pero tras su muerte, ahora quieren destinar los recursos para su funeral y para apoyar al niño. "Tenía un corazón y un alma tan hermosos y solo quería traer risas y alegría a quienes lo rodeaban", se lee en la descripción de cómo era el hombre en vida.

Su último mensaje en redes

Una semana antes de morir, Chinese Best Friend publicó una fotografía suya desde el hospital acompañada de un mensaje en el que afirmaba que estaba pasando por el peor dolor de su vida vida. "¡Ahora no respiro por mi cuenta con una infección de neumonía en ambos pulmones! ¡Gracias por todo el amor y las oraciones a todos!", escribió en Instagram.

El podcaster agradeció todas las muestras de apoyo que estaba recibiendo tantopor parte de sus amigos como de sus seguidores, a quien prometió que vería pronto afuera. "¡Puedo escuchar todas tus oraciones mientras duermo!", se puede leer al final de su último mensaje antes de morir.

Sus seguidores le dejaron algunos mensajes de aliento y en los que le deseaban una pronta recuperación. Cuando supieron de su muerte, volvieron a la publicacion para rogar por su eterno descanso, muchos coincidieron en que les robó muchas risas con sus publicaciones y que extrañarán sus ocurrencias.

