Una joven de 27 años dejó huérfanos a seis hijos: murió de Covid-19 y no estaba vacunada

Crystal Hernández tenía 27 años, era mamá de cinco niños y estaba embarazada del sexto cuando dio positivo a Covid-19. Justo después de las celebraciones de Año Nuevo se enteraron que ella y su esposo Rico tenían el virus y los síntomas empeoraron en muy poco tiempo, relató su viudo.

El hombre detalló a ABC News que su esposa tenía 25 semanas de embarazo y cuando enfermó le dijo que sentía una fuerte opresión en el pecho y que le costaba mucho trabajo respirar, por lo que determinaron que debían hospitalizarla, ahí fue cuando le dijeron que tenía neumonía derivada del contagio de Covid-19.

El joven matrimonio, originario de Pasadena, Texas, no se había vacunado contra el nuevo coronavirus debido a que no le tenían confianza al fármaco. "Mi esposa y yo hablamos de eso...Estaba embarazada y simplemente no quería, no se sentía cómoda y yo no iba a ir en contra de sus deseos", explicó Rico Hernández.

Crystal era mamá de cinco niños y esperaba a su sexto bebé cuando enfermó. Foto: GoFundMe

Perdió la batalla tras el nacimiento de su bebé

La salud de Crystal empeoró muy rápido, por lo que los médicos tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia el 6 de enero: su bebé, Koda, nació con poco menos de siete meses de embarazo y fue llevado a la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI) del hospital, donde lo han mantenido desde entonces en observación y afortunadamente se reporta sano.

Pero su joven mamá no corrió con la misma suerte que el pequeño. Crystal se recuperó bien de la cesárea e incluso los doctores le habían dicho que el bebé estaba bien, su salud estaba evolucionando satisfactoriamente pero de repente su situación empeoró, contó Hernández.

A la joven de apenas 27 años y mamá de seis pequeños tuvieron que intubarla de emergencia, ya que sus pulmones no estaban funcionando y dependía del apoyo para respirar. Sus familiares y amigos abrieron una página de recaudación de fondos en GoFundMe para pedir dinero y así apoyar a la familia en los gastos hospitalarios, en ella actualizaban constántemente sobre ele estado de salud de Crystal.

Así pasaron más de 10 días, hasta ya no pudo más. Crystal murió el 15 de enero tras luchar contra la neumonía derivada de Covid-19 y dejó destrozada a su familia. Rico contó a ABC que no pudo verla hasta que falleció y que habría deseado abrazarla muy fuerte. "Luchó duro pero desafortunadamente no lo logró. Por favor, oren por su esposo e hijos", dijeron sus amigos en GoFundMe.

SIGUE LEYENDO:

Mujer pierde el cartílago de su nariz al hacerse prueba de Covid-19