Reino Unido aceptará certificado de vacunación mexicano para entrar a su territorio

Por medio de un comunicado, la Embajada Británica en México, informó que a partir de las 4:00 tiempo de Londrés del 11 de febrero, el certificado de vacunación emitido por el gobierno mexicano formará parte del esquema de reconocimiento de certificados de vacunas del Reino Unido. Esta noticia fue confirmada por Marcelo Ebrard, canciller mexicano por medio de su cuenta en Twitter.

Por tal razón, los mexicanos o extranjeros vacunados en el país y que cuenten con su certificado de vacunación contra el Covid-19 emitido por las autoridades mexicanas, deben saber que este ya se encuentran en el esquema de reconocimiento de certificado de vacuna del Reino Unido.

También se debe demostrar que ha recibido el esquema completo de alguna de las siguientes vacunas, con al menos 14 días antes de su llegada a Inglaterra.

Las vacunas aceptadas son:

Oxford / AstraZeneca.

Pfizer BioNTech.

Moderna.

Janssen (Johnson & Johnson)

Sinovac-CoronaVac.

Sinopharm Beijing Covaxin.

Por otro lado, en el mensaje se señala que las formulaciones de estas vacunas, como AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria y Moderna Takeda, también califican como vacunas aprobadas.

En el caso de contar con alguna vacuna que no se encuentra en esta lista el listado anterior, debe seguir las reglas para las personas que no califican como completamente vacunadas. Antes de realizar su viaje al Reino Unido y cumple con estos requisitos, tiene que considerar las siguientes acciones:

Reservar y pagar una prueba Covid-19, que se realizarán después de su llegada al Reino Unido.

Completar un formulario de localización, que se completará en las 48 horas anteriores a su llegada.

Por otro lado, al llegar al territorio del Reino Unido debe considerar lo siguiente:

No será necesita ponerse en cuarentena.

Debe hacerse una prueba de Covid-19, que reservó antes de viajar.

Puede reservar una prueba de flujo lateral o una prueba PCR.

Puede realizar la prueba en cualquier momento después de su llegada y antes del final del día 2 a más tardar. El día de su llegada es el día 0.

Si el resultado de su prueba es positivo, debe autoaislarse.

Si el resultado de su prueba de flujo lateral es positivo, también debe efectuar una prueba de PCR.

Por otro lado, si tienes la ciudadanía mexicana, pero recibiste la vacuna en Estados Unidos, tendrás que presentar la tarjeta de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en la cual se ha recibido un ciclo completo de una vacuna aprobada por la FDA en Estados Unidos. Para estos casos no es necesario presentar prueba de residencia en Estados Unidos.

Si tu vacuna no se encuentra en el listado, esto es lo que debes hacer

En en el caso no encontrarse totalmente vacunado o su certificado de vacuna no forma parte del esquema de reconocimiento de certificados de vacuna del Reino Unido, deberás de seguir las reglas para las personas que no califican como completamente vacunadas:

Realizarse una prueba de Covid-19: en los 3 días previos a su viaje a Inglaterra

Reservar y pagar las pruebas COVID-19 del día 2 y del día 8, que se realizarán después de su llegada a Inglaterra.

Completar un formulario de localización, que se completará en las 48 horas anteriores a su llegada a Inglaterra.

Debe tomar en cuenta que al llegar al Reino Unido, debe hacer una cuarentena en casa o en el lugar donde se hospedará durante 10 días.

También debe realizarse una prueba Covid-19, reservada previamente, al día 2 o antes y el día 8 o después; debe reservar estas pruebas antes de viajar. Si está en Reino Unido, por menos de 10 días, debe ponerse en cuarentena durante el tiempo que esté dentro del país.

Debes reservar los exámenes de viaje del día 2 y del día 8. Solo necesita realizase las pruebas si todavía se encuentra en Inglaterra durante esos días.

