¿La Tierra dejo de ser un lugar habitable por la contaminación química? Esto dicen los científicos

¿La Tierra dejó de ser un lugar habitable? Un estudio de un equipo internacional de investigadores aseguró que los niveles de contaminación química del planeta son tan altos que ya provocaron un desequilibrio en los ecosistemas, por lo que el planeta ya no es seguro para los seres vivos.

Los expertos expusieron que entre los productos que más aportan a la polución química son los plásticos, pues duran muchísimo tiempo y si no llevan procesos de reciclaje industrial, prácticamente no se pueden desintegrar, eso en el caso de que sean reciclables, pues hay algunos que no lo son.

También calcularon que existen al menos 350 mil artículos químicos sintéticos, entre los que entran los pesticidas, compuestos industriales y antibióticos, que aportan al problema, debido a que entre todos se cruzó el "límite planetario".

De acuerdo con el sitio TruSens, los contaminantes químicos son sustancias que se transmiten al aire a causa de actividades humanas, pueden llegar a los alimentos, al aire y ser nocivos ara la salud. Se piensa que la contaminación química se limita a los procesos de fabricación, pero no es así.

Foto: Especial.

¿Qué es el límite planetario?

Los científicos refirieron que los cambios provocados por la contaminación son muy grandes y sólo generan una cadena de reacciones en cadena, "ha habido un aumento de 50 veces en la producción de productos químicos desde 1950 y se prevé que se triplique nuevamente para 2050", explicó Patricia Villarrubia-Gómez, coautora del estudio e integrante del Centro de Resiliencia en Estocolmo, Suecia.

Al respecto, Sarah Cornell, profesora asociada e investigadora principal del Centro de Resiliencia, consideró que la gente sabe que la contaminación química es mala, pero nunca ha cobrado consciencia de su repercusión mundial, aunado a que las autoridades no tienen la capacidad de actuar rápidamente para analizar la crisis y tratar de mitigarla.

“La masa total de plásticos ahora excede la masa total de todos los mamíferos vivos. Eso para mí es una indicación bastante clara de que hemos cruzado un límite. Estamos en problemas, pero hay cosas que podemos hacer para revertir algo de esto”, mencionó la profesora Bethanie Carney Almroth de la Universidad de Gotemburgo.

SIGUE LEYENDO...

Al menos el 43% de los estadounidenses desconfía de sus líderes: Edelman