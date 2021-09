Ingeniero de Snapchat y su familia murieron de forma extraña en un río; ésto fue lo que había en el lugar

Lo que inició como un paseo familiar terminó en tragedia el pasado 17 de agosto. Jonathan Gerrish, un ingeniero británico de Snapchat, así como su esposa, Ellen Chung, su pequeña Muji de un año y su perro fueron encontrados muertos cerca de un río en el Bosque Nacional Sierra de California, en Estados Unidos. Familiares refirieron que los cuatro habían salido de picnic dos días antes y después no se volvió a saber de ellos.

De inicio todo parecía indicar que se había tratado de un homicidio, de hecho así comenzó la investigación pese a que ninguno de los cuerpos presentaba signos de violencia. Los cuatro yacían río abajo y estaban cubiertos de plantas y flores, de acuerdo con información oficial.

De hecho, las autoridades locales cerraron hasta el 26 de septiembre todas las rutas para hacer senderismo y acampar en la zona 'debido a peligros desconocidos' -según un informe-, mientras se resuelve la misteriosa muerte de la familia. Los informes preliminares apuntan a que algo está pasando con el agua del río, y por eso decidieron no abrirlo al público.

La familia desapareció y fue hallada muerta dos días después sin signos de violencia. Fotos: Especiales

¿Cuáles son esos 'peligros desconocidos'?

La Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos (BLM, por sus siglas en inglés) recibió recientemente los resultados de unas pruebas hechas al agua del río en cuestión y los resultados arrojaron la presencia de algas altamente tóxicas que pueden envenenar a personas y animales domésticos.

Si bien con ésto no se puede concluir que Gerrish y su familia murieron envenenados, pues deben esperar aún resultados forenses de toxicología, sí podría ser la causa del lamentable fallecimiento, indicó la vocera de la BLM, Elizabeth Meyer-Shields. Asimismo, la funcionaria reiteró que los senderos no serán abiertos hasta que se resuelva el caso y se pueda garantizar que la visita de los turistas será segura.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, las algas nocivas de agua dulce serían las halladas en esta área natural de California. Las FHAB son un tipo de cianobacterias que se forman en los cuerpos de agua y cuyo aumento ha preocupado en los últimos años, pues se cree que el cambio climático está favoreciendo su reproducción y nocividad.

No todas las algas son tóxicas, pero aún no se puede diferenciar cuáles son nocivas y cuáles no. Foto: Especial

Aunque suelen formarse en practicamente cualquier cuerpo de agua, las algas verdeazules crecen más en lagos, estanques y ríos, y suelen producir toxinas que envenenan en distintos rangos a animales y personas -siendo los menores de edad los más vunerables-. Esto puede ocurrir por contacro, ingesta o inhalación. En intoxicanciones leves, puede causar salpullido, vómito y dolor de cabeza o estómago, pero en los peores casos, provocan daño hepático, cerebral y la muerte.

Los científicos aún no logran distinguir cuáles algas son nocivas y cuáles no, debido a que todas son en apariencia similares; sin embargo, algunas recomendaciones para evitar intoxicaciones son no nadar o beber agua de ríos y lagos, no tocar las algas y no comer pescado que haya estado en esas aguas.

Con información de Daily Mail y CBS