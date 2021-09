Drama en Afganistán: embarazadas son asesinadas y talibanes las amenazan puerta por puerta

El pasado sábado 4 de septiembre, Banu Negar, una policía que trabajaba como custodia en la prisión de Ghor, Afganistán, abrió la puerta de su casa y fue asesinada a tiros con su esposo e hijos como testigos de atroz crimen. La mujer tenía ocho meses de embarazo.

Alguien llamó a la puerta y cuando abrieron, tres hombres armados irrumpieron la casa de la mujer policía, luego amarraron a su marido y sus tres pequeños y a ella la ejecutaron con varios disparos. Testigos aseguran que fueron los talibanes, pero el grupo extremista rechaza que sean ellos los responsables del asesinato.

Tres hombres asesinaron a Banu en su casa y frente a su familia. Foto: @WikiBious

De hecho, el vocero talibán Zabiullah Mujaheed dijo a la BBC que ya están enterados del incidente y que están investigando esta ejecución, recordando que el grupo determinó que los colaboradores del gobierno afgano anterior -respaldado por Estados Unidos- contarían con amnistía. "Pudo ser una venganza personal o algo así", agregó.

Sin embargo, la ejecución de esta policía embarazada se da en el contexto de la represión que los talibanes presuntamente han ejercido en contra de las mujeres que se han manifestado en las calles de Afganistán.

Hacia finales de la semana pasada, varias de ellas marcharon en la capital Kabul y la protesta supuestamente fue dispersada a tiros por parte de talibanes. En imágenes que se hicieron virales, se puede apreciar a varias de ellas ensangrentadas o tosiendo, pues medios locales afirman que les lanzaron gas pimienta.

Las afganas han protesado en tres ocasiones desde que llegaron los talibanes. Foto: AFP

Buscan puerta por puerta a los traidores

Desde que los extremistas tomaron Afganistán, tras la retirada de las tropas estadounidenses, han querido mostrarse tolerantes e incluyentes, afirmando que las mujeres serán invitadas a su nuevo gobierno y que respetarán en todo momento sus derechos humanos, a diferencia de aquel grupo que controló y aterrorizó al pais hasta 2001.

Pero basta con escuchar este tipo de historias para cuestionar los dichos del grupo radcal islamista. La misma ONU ha puesto en tela de juicio los dichos de los talibanes, quienes dicen ser diferentes a sus antecesores.

Nasria tiene 25 años y viajó hace unos meses de Estados Unidos para casarse con su novio afgano. Actualmente está embarazada y justo cuando estaba por regresar a su país, quedó atrapada el Afganistán ante la llegada de los talibanes, por lo que ahora teme por su vida y la de su bebé.

Relató al medio The Voice of America que los talibanes van puerta por puerta buscando a las personas que en su momento apoyaron la ocupación estadounisende en el país de Oriente Medio. Los talibanes ofrecieron una supuesta amnistía a los norteamericanos que colaboraban con el gobierno anterior, pero muchos testigos afirman que esto no es cierto.

Nasria no ha podido abandonar Afganistán; está embarazada. Foto: Especial

Nasria es una de los 100 estadounidenses que no han podido abandonar Afganistán debido a que supuestamente los talibanes no permitieron que seis aviones partieran del aeropuerto local. Hace unos días la mujer fue agredida en el aeropuerto de Kabul y desde entonces no ha podido salir con destino a su país, pese a que el gobierno de Joe Biden ya está en contacto con ella y sus connacionales atrapados.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recientemente reveló un informe en el que alerta de la 'cacería puerta por puerta' que emprendieron los talibanes en contra de los colaboradores afganos y estadounidenses del régimen anterior. En él se advierte que los exremistas amenazan con herir o lastimar a sus familiares si éstos no se entregan.

Con información de Daily Mail, New York Post y The New York Times