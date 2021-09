Una joven contó en Instagram que tuvo Covid-19; la amenazaron con cárcel por preocupar a la gente

Una joven de 16 años recibió la visita de la policía en su propia casa y fue amenazada con ir a prisión. Su ofensa: haber contado en Instagram que tuvo Covid-19 y se recuperó tras días complejos en el hospital.

Amyiah Cohoon y su familia demandaron ante una corte federal de Estados Unidos a la oficina del sheriff del condado de Marquette tras ser hostigada por una publicación en redes sociales sobre su padecimiento en marzo de 2020, cuando en ese lugar la pandemia todavía era desconocida.

La policía de ese pueblo en Wisconsin argumentó que la revelación de Amyiah causó preocupación entre los ciudadanos y en la escuela secundaria donde estudiaba la adolescente, por lo que se presentaron en su casa y exigieron que la publicación se bajara de internet.

"Si la publicación no se baja, el alguacil me ha ordenado que emita citaciones por conducta desordenada o empiece a llevar personas a la cárcel, porque está causando molestias al público", expresó un sargento al padre de Amyiah, según se observa en un video de una cámara corporal que fue presentada ante la corte como evidencia.

La joven comenzó a sentirse enferma tras viajar a Walt Disney World y a los Universal Studios en Florida, con compañeros de su escuela. Cuando los síntomas empeoraron fue llevada al hospital, pero no fue elegible para practicarse un examen de Covid-19 como era requerido en ese momento de marzo de 2020.

"Hola chicos... lo siento, he estado en un largo descanso. No volveré por un tiempo más debido a que tengo el virus Covid-19”, escribió en Instagram. La joven aclaró que no quería atención, "solo contar la verdad".

Tras la publicación, las llamadas a los servicios de salubridad en el pueblo se dispararon. Había muchas preguntas e incertidumbre, pues no se habían registrado casos. De hecho, el director de la escuela secundaria escribió una carta a los padres en los que reclamó a la familia Cohoon, pues negó contundentemente que durante el viaje se hayan registrado los contagios.

El padre de Amyiah dijo al oficial que la gente debía saber que "esa cosa estaba activa" y no se debía ocultar la realidad, sin embargo al final cedieron a bajar la publicación.

La justicia de Estados Unidos determinó que la oficina del sheriff había violado la libertad de expresión de Amyiah, garantizada en la Constitución. En ese país la pandemia ha dejado 42.9 millones de casos acumulados y 688,000 muertes.

El presidente Joe Biden ha hecho múltiples llamados a la población a vacunarse y ha implementado una política que orille a las personas a inmunizarse, pues hay cientos de miles de personas denominadas antivacunas, a las que se ha responsabilizado de la prolongación de la pandemia.

En estados como Nueva York, la gente debe estar vacunada para ingresar a lugares públicos. A nivel federal, los empleadores con plantillas de más de 100 trabajadores deben garantizar que se vacunen o hacer pruebas Covid-19 semanales.

Sigue leyendo: Joven mamá NO VACUNADA y papá mueren de Covid-19 y dejan huérfanos a cinco niños; el más pequeño de tres semanas