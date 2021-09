Doctora mata a sus dos gemelas de dos años y a su hija de seis; su papá descubrió los cuerpos

Lauren Dickason, una doctora ortopédica de 40 años, conmocionó a Nueva Zelanda al asesinar a sus tres hijas.

La mamá asesinó a sus hijas Maya y Karla de dos años y a su hermana mayor Liane de seis, en Parkside, un suburbio de Timaru en el país oceánico. Los primeros reportes señalaron que el padre de las niñas, Graham Dickason, un cirujano ortopédico, encontró la fatal escena con los cuerpos de sus tres hijas sin vida al regresar de su hogar después de regresar del trabajo por la noche.

Los vecinos se alertaron después de que el cirujano comenzara a gritar por la desgarradora escena "¿Esto realmente está sucediendo?", gritaba el devastado padre de familia según testigos.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar para levantar los cuerpos. Lauren Dickason fue detenida y llevada a un hospital para recibir tratamiento y hasta el último reporte la diagnosticaron como estable.

Investigan las causas de homicidio de las niñas. Foto: Facebook

Este sábado, la doctora compareció ante el Tribunal de Distrito de Timaru donde no se declaró culpable por lo que fue llevada a una unidad segura de salud mental donde permanecerá hasta que regrese a la corte el 5 de octubre, informaron medios locales.

Lauren y Graham Dickason habían llegado a Nueva Zelanda desde Sudáfrica y apenas llevaban una semana instalados en Timaru tras haber permanecido por 14 días en aislamiento en un hotel para cumplir con los protocolos sanitarios contra el Covid-19 de la nación de Oceanía.

De acuerdo con el testimonio de un conocido de la pareja, estaban felices por haber formado una familia y logrado tener hijos pues fue difícil que lo consiguieran. Aseguró que los doctores son personas amables y no entienden qué pudo haber pasado, aunque cuestionan si el encierro por la pandemia pudo ocasionar la trágica historia:

"Algo simplemente no cuadra. No sé si es el estrés de Nueva Zelanda, mudarse allí, estar en cuarentena durante tanto tiempo y todo, simplemente no hacer frente a lo que está sucediendo".