"Somos almas gemelas": Joven militar de 19 años se casa con un veterano de guerra de 62 años que conoció en Badoo

Una adolescente que se casó con un hombre de 61 años dice que sus padres ahora le han dado la bienvenida a la familia, pese a que llamaron a la policía cuando lo conocieron por primera vez.

Audrey Cheyenne-Smiley Moon, de 19 años es militar y conoció a su esposo Kevin, de 61 años, en el sitio de citas Badoo, el 9 de enero de 2020.

A pesar de que hay una diferencia de edad de 42 años entre ellos, la joven se sintió atraída por su biografía y dijo que él también era un veterano que había trabajado para la policía militar.

Luego de conversar unos meses en línea, se convirtieron oficialmente en una pareja. En julio de 2020, Audrey y Kevin, de Modesto, California, se conocieron en persona y compartieron su primer beso.

Amor a primera vista

Durante seis meses se plantearon la posibilidad de conocerse en persona por primera vez en julio de 2020.

"Estaba emocionada y nerviosa de verlo", recuerda Audrey. "Todavía habla del día en que me miró con tanta pasión. Kevin dio el primer paso. Tomo mi cara entre sus manos y tuvimos nuestro primer beso cuando nos conocimos cara a cara".

"Ambos estamos de acuerdo que fue amor a primera vista", dijo la chica de 19 años.

Ni Audrey ni Kevin habían estado en una relación antes con una diferencia de edad tan grande y aseguran que no es importante pues tienen mucho en común y formaron un fuerte vínculo entre ellos.

"Nuestra primera conversación fue sobre los militares y él hizo preguntas sobre mí y nos volvimos muy abiertos entre nosotros", dijo Audrey.

La joven militar asegura que Kevin le parece un hombre muy atractivo. Además de que tiene claro que su amor por él es cada vez más grande.

Antes de conocer a Audrey, Kevin estuvo casado durante 19 años y tiene dos hijos, uno de 16 años y otro de 23 años.

El secreto

Aunque Audrey estaba segura de su amor por Kevin y que estaban destinados a estar el uno para el otro, la joven admite que al inicio mantuvo la relación en secreto para que sus padres no se enteraran.

Cuando finalmente se decidió a contarles sobre la relación, sus padres llamaron a la policía para arrestar a Kevin, y la policía lo esperó en su primera reunión concertada.

Luego de la difícil reacción de sus padres, Audrey dice que poco a poco se dieron cuenta de la idea de su matrimonio. Pese a todo, los hijos de Kevin lo apoyan y están felices de verlo feliz con su nueva pareja.

Debido a que Kevin es mayor que los padres de Audrey, que tienen 38 y 42 años, inicialmente tuvo que ser un secreto para su familia.

Fuimos abiertos sobre nuestra relación con nuestros colegas, pero al principio era un secreto de mi familia.

“No podía soportar el estrés de mantenerlo en secreto para mi familia, así que acordamos que vendría con ellos. Mi familia fue extremadamente hostil acerca de conocerlo al principio porque les hablamos de nosotros de mala manera. Les envié un mensaje de texto mientras estaba fuera con él y regresamos a la casa de mis padres donde toda mi familia y la policía estaban esperando afuera", recordó Audrey.

“Fue aterrador al principio, pero Kevin estaba listo para defender lo que creía y ahora que lo han conocido, a mi familia realmente le ha llegado a agradar. Durante tres días le gritaron cada vez que venía a verme y se desvivían por decirle lo horrible que era que fuera mi pareja", contó la joven.

La oficial militar actualmente se encuentra en el Medio Oriente mientras Kevin está en su casa en California, pero planean mudarse juntos cuando se retire el próximo año.

“No hemos escuchado ningún comentario negativo de extraños todavía, pero hemos recibido miradas, pero normalmente no nos importan. Nos enfocamos en nosotros mismos '.

El pasado 1 de agosto de 2021, la pareja se fugó y se casó en una pequeña capilla en Nevada. Ahora están haciendo planes para su futuro juntos.

Audrey dijo: “Por lo general, hablamos de tener la casa de nuestros sueños, tener un bebé y vivir una vida feliz. Quiere ser un papá que se queda en casa y cuidar de nuestro bebé mientras yo estoy en el trabajo y puede dedicarse a su pasatiempo de carpintería. Quiere cocinar y limpiar para mí hasta que llegue a casa. Luego pasamos tiempo en familia", aseguró Audrey.

"Queremos viajar en autocaravana. Queremos conseguir nuestra raza de perro favorita. El mío es un pitbull Staffordshire American Terrier pero el quiere un San Bernardo. Solo queremos estar juntos y no terminar nunca. No podemos esperar a tener a nuestro bebé, es solo encontrar el momento adecuado. Nuestra vida cotidiana dificultan esos sueños, pero sabemos que con el tiempo lo haremos realidad”.

Aunque ahora están casados, todavía viven separados, ya que Audrey trabaja en el extranjero en el Medio Oriente y Kevin trabaja desde casa en California. Planean mudarse juntos cuando Kevin se jubile el próximo año.

“Lo que hace que nuestra relación funcione incluso a miles de kilómetros de distancia es nuestra comunicación constante. Siempre somos muy cariñosos el uno con el otro y cuando las cosas se ponen difíciles, tratamos de centrarnos en aquello por lo que estamos luchando", continuó.

“Todavía lo miro con los ojos llenos de puro amor y alegría y él me mira de la misma manera. A veces nos ponemos tan felices que nos ponemos a llorar. 'Me encanta lo apasionado y paciente que es. También es una persona muy generosa y muy amable. Tiene un alma tan pura y amorosa".

“La gente de mi edad es muy desconsiderada y egoísta. Kevin es todo lo contrario. Es muy comprensivo y solo quiere hacer cosas por mí. Se enfocan en las redes sociales y ganan seguidores. La gente hará cualquier cosa para conseguir algo parecido en estos días. Kevin y yo no somos así. Somos personas muy bondadosas y desinteresadas y nos gusta ayudarnos unos a otros y a las personas que nos rodean antes de ayudarnos a nosotros mismos ''.

Audrey, que se describe a sí misma como un alma vieja, agregó: 'Nunca pensé que conocería al hombre de mis sueños que también es mi mejor amigo y amor de mi vida. Él es mi alma gemela y vale la pena luchar por eso. El amor es infinito e indescriptible. Kevin y yo queremos mostrarle al mundo que no somos la relación estereotipada de 'Sugar daddy' o 'caza fortunas'. Realmente nos amamos por lo que somos y lo que hacemos el uno por el otro".

Por su parte, Kevin aseguró que cuando vio su perfil por primera vez, pensó que Audrey era una chica linda; sin embargo, él únicamente estaba buscando una amiga con quien hablar. Asimismo, aseguró que al rededor de su área únicamente aparecían perfiles de personas de 30 años en adelante, por lo que mencionó que se le hizo raro haber coincidido con el perfil de Audrey.

“De hecho, estaba mirando alrededor de mi área y tenía entre 30 y 50 años. Su perfil no debería haber aparecido. Algo me dijo que lo viera y algo me dijo que me gustaría, así que lo hice. Encontré un nuevo mejor amiga y me enamoré de mi mejor amiga".

