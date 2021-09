6 miembros de una familia que dudaban en vacunarse murieron por Covid-19 en menos de un mes

En la ciudad de Belle Glade en Florida se realizó una campaña de concientización para que se aplicaran la vacuna contra el coronavirus.

Labor que estuvieron realizando autoridades del condado de Palm Beach y de la alcaldía de Belle Glade.

Pero en la familia de Lisa Wilson, asistente de la comisionada de Palm Beach, perdieron la vida seis integrantes de su familia: su tío, abuela y cuatro primos en un periodo de tres semanas, quienes no estaban vacunados, aunque trató de convencerlos de recibir el fármaco, al igual que otros habitantes de la ciudad, ellos tenían miedo, consecuencias de información errónea que habían leído en redes sociales.

Lisa refirió para Daily News que le hubiera gustado que sus familiares pudieran decirle a la gente que se vacunara. Por lo que ahora, se han colocado en la ciudad para que la población conozca la importancia de vacunarse.

El primero que requirió de ser hospitalizado fue su tío, Tyrone Moreland, de 48 años, lo cual sucedió en la última semana de agosto y quien murió consecuencia del COVID-19.

Lisa se ha cuestionado si debió ejercer una mayor presión con sus familiares para que aceptaran ponerse el biológico.

Después de que se registra el deceso de su tío, fue trasladada al hospital su abuela, Lillie Mae Dukes Moreland, de 89 años, luego sucedió lo mismo con sus primos: Trentarian Moreland, Shatara Dukes, de 44 años, y Lisa Wiggins, de 53.

“No se puede lamentar la muerte de uno porque al día siguiente o dos, alguien más falleció, por lo que ha sido difícil comprender y tratar de resolver todo esto”, declaró.

Ella desconoce la forma en que se infectaron los miembros de su familia, pero consideró que fueron sus primos Moreland y Dukes los que pudieron contagiarse primero.

Asimismo, mencionó para el mismo medio que es probable que su abuela no quisiera vacunarse por consejo de sus hijos, porque le pudieron mencionar que era mayor para vacunarse y posiblemente no era seguro, además, de que casi no salía de su casa.

El hermano de su abuela, también enfermó y falleció por la misma causa, pero en su caso si estaba vacunado, por lo que fue una situación que también generó dudas entre los miembros de su familia sobre la eficacia del fármaco y otra parte importante fue la información que recibieron vía redes sociales.