"¡Ya déjalo ir!": nuevo libro revela lo que Ivanka le dijo a Trump durante el asalto al Capitolio

Ivanka Trump le dijo a su padre tres veces que dejara de pedalear por las acusaciones de fraude electoral mientras veía cómo se desarrollaban los disturbios en el Capitolio en la televisión el 6 de enero, según un nuevo libro.

"Deja pasar esto", dijo en ese momento la hija mayor de Donald Trump y entonces asesora principal. "Déjalo ir".

El libro 'Peligro' también detalla que el general retirado Keith Kellogg, quien se desempeñaba como asesor de seguridad nacional del vicepresidente Mike Pence en ese momento, le dijo a Trump que debería enviar un 'tweet' para ayudar a calmar a la multitud en el Capitolio el pasado 6 de enero.

"Realmente deberías publicar un tuit", dijo Kellogg, asegura el libro, escrito por el periodista y autor Bob Woodward y el veterano reportero del Washington Post Robert Costa.

"Necesitas publicar un tweet muy rápido, ayudar a controlar a la multitud", dijo mientras Trump veía el ataque en la televisión. 'Esto está fuera de control. No podrán controlar esto. Señor, no están preparados para eso. Una vez que una turba comienza a girar así, la has perdido'.

El entonces presidente respondió a Kellogg con un simple 'Sí' y luego, los detalles del libro, 'Trump parpadeó y siguió mirando televisión'.

El general retirado estuvo con el ahora expresidente Trump, el pasado 6 de enero mientras observaba cómo se llevaba a cabo la invasión al Capitolio desde la Casa Blanca.

Ataque inminente a China

El libro también revela que el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, llamó a su homólogo un par de veces el año pasado por preocupaciones de que el presidente Trump estaba listo para ir a la guerra.

Ante ello, Trump respondió que el principal oficial militar de Estados Unidos era culpable de traición si hacía a sus espaldas promesas de advertir a China sobre un ataque inminente.

"Si es realmente cierto, lo cual es difícil de creer que hubiera llamado a China, hecho estas cosas y estuviera dispuesto a avisarles de un ataque o antes de un ataque, eso es traición '', le dijo Trump a Sean Spicer durante una entrevista. en Newsmax TV.

Extractos de 'Peligro' se publicaron el martes en varios sitios de noticias y sugirieron que Milley temía que Trump lanzara una guerra a raíz de la derrota electoral de noviembre ante Joe Biden.

Milley trató de asegurarle al general Li Zuocheng del Ejército Popular de Liberación que Estados Unidos no estaba dispuesto a lanzar ataques en las llamadas.

En una llamada, dijo que usaría canales secundarios para alertar a su contraparte si un ataque era inminente.

Los plazos desencadenaron una ola de condena de los republicanos que exigieron la renuncia de Milley y las acusaciones de traición.

El senador Marco Rubio escribió una carta al presidente Biden exigiendo que despida a Milley 'inmediatamente' por trabajar para 'socavar activamente' a Trump mientras el teniente coronel retirado Alexander Vindman argumentó que las supuestas llamadas telefónicas 'sentaron un precedente extremadamente peligroso' que 'no se puede simplemente ignorar'.

Milley y China

Tucker Carlson tachó a Milley de "traidor".

Añadió: '¿Cómo describe esto? El 'estado profundo' no es lo suficientemente fuerte, 'es traición. Es un crimen'.

"Para aquellos que dicen que les preocupa que el autoritarismo llegue a Estados Unidos, bueno, está aquí. Eso es lo que es esto. Gobierno autoritario. Gobierno de líderes no electos e irresponsables dispuestos a usar la violencia para preservar su dominio'.

Por su parte, Trump aseguró que Milley estaba tratando de desviar la atención de el papel que le corresponde respecto a Afganistán.

"Creo que está tratando de salir de su incompetente retirada de Afganistán, lo peor, lo más tonto que nadie ha visto. Probablemente lo más vergonzoso que le haya pasado a nuestro país", dijo molesto.

Trump repitió su frecuente condena al manejo de Afganistán por parte de la administración Biden antes de devolver las acusaciones en el nuevo libro, cuyos extractos fueron publicados por CNN , el New York Times y el Washington Post.

"Milley lo inventó. Hizo esta historia sobre mí atacando a China", afirmó Trump.

Asimismo, describió el supuesto comportamiento de Milley como "una vergüenza".

"Iba a informarles cuándo ocurrirá eso para que puedan estar preparados", dijo. "Esa es una declaración de traición y no puedo decirles cuántas personas llamaron al respecto".

Trump nombró a Milley para el puesto militar más alto en 2018. Sin embargo, su relación se agrió y los detalles de sus enfrentamientos se filtraron a la vista del público con la publicación de varios relatos de los últimos días de la presidencia de Trump.

Rubio escribió en su carta a Biden: '[Milley] trabajó para socavar activamente al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en funciones y contempló una filtración traidora de información clasificada al Partido Comunista Chino antes de un posible conflicto armado con el pueblo. República de China (PRC).

"Estas acciones del general Milley demuestran una clara falta de buen juicio, y le insto a que lo despida de inmediato".

“El general Milley ha intentado racionalizar su comportamiento imprudente argumentando que lo que percibía como el juicio de los militares era más estable que el de su comandante civil. Debe despedir inmediatamente al general Milley. La seguridad nacional de Estados Unidos y su capacidad para liderar el mundo están en juego ”, añadió.

Por su parte, a través de sus redes sociales, Vindam envió un mensaje:

"Si esto es cierto, GEN Milley debe renunciar. Usurpó la autoridad civil, rompió la cadena de mando y violó el principio sacrosanto del control civil sobre el ejército. Es un precedente extremadamente peligroso. No puedes simplemente alejarte de eso ".

El senador republicano de Luisiana, John Kennedy, dijo que Milley 'debería renunciar' si negociaba con su homólogo chino y socavaba a Trump.

Le dijo al presentador de Fox Primetime, Lawrence Jones: "Dame unos 15 minutos con el general Milley bajo juramento, frente a un comité del Senado de los Estados Unidos, y llegaré a la verdad".

"Si la verdad es la que se alega, entonces sí, debería dimitir".

El último relato del libro detalla cómo Milley tomó una serie de acciones extraordinarias después de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio porque le preocupaba que un presidente 'inestable' pudiera emprender una acción militar en un intento desesperado de permanecer en el cargo.

Dos días después de los hechos, Milley se reunió con altos funcionarios militares del Pentágono y les pidió mantenerlo en el proceso para todas las acciones militares, incluido el uso de armas nucleares.

"Si recibe llamadas, no importa de quién sean, hay un proceso aquí, hay un procedimiento. No importa lo que digan, usted realiza el procedimiento. Tú haces el proceso. Y yo soy parte de ese procedimiento", les dijo, según informes.

Según el libro, el general temía que Trump estuviera sufriendo un 'grave deterioro mental', que se basa en los métodos bien establecidos de Woodward de confiar en fuentes de información de 'antecedentes profundos' proporcionados, algunos de ellos de forma anónima, así como documentos y entrevistas, para intentar reconstruir eventos y conversaciones.

"Los procedimientos estrictos están diseñados explícitamente para evitar errores involuntarios o accidentes o el lanzamiento nefasto, involuntario, ilegal, inmoral y poco ético de las armas más peligrosas del mundo", continuó.

'¿Entiendo?' Milley preguntó a los miembros de su equipo. "Sí, señor", respondieron, en un intercambio que Milley consideró "un juramento".

Milley también le dijo a la directora de la CIA, Gina Haspel: 'Míralo todo agresivamente, 360'.

Igual de asombrosas fueron las acciones reportadas por Milley esa misma fecha al jefe de las poderosas fuerzas armadas de China, para asegurarle a su homólogo que Estados Unidos no iba a atacar a China y desencadenar un enfrentamiento con una importante potencia nuclear. Su mensaje, a pesar de sus propias dudas sobre el estado mental de Trump, fue que 'todo está bien'.

"Las cosas pueden parecer inestables", dijo Milley al general Li. Pero esa es la naturaleza de la democracia, general Li. Estamos 100 por ciento estables. Todo está bien. Pero la democracia a veces puede ser descuidada ”.

Fue la segunda llamada que Milley le hizo su homólogo en los últimos meses de la administración Trump. La inteligencia estadounidense concluyó que los chinos creían que Trump podría lanzar un ataque militar para crear una base para mantenerse en el poder, después de una elección que Trump afirmó que era fraudulenta, a pesar de una serie de derrotas judiciales y procesales que lo hicieron quedarse sin opciones.

Milley había llamado anteriormente a Li en octubre en medio de las tensiones en curso sobre la recta del sur de China y la retórica de Trump dirigida a China.

Milley temía que Trump pudiera intentar usar un ataque de este tipo para lograr un incidente del tipo de incendio del Reichstag, donde citaría la nueva situación peligrosa para aferrarse al poder. Milley luego concluyó que Li estaba "inusualmente nervioso".

Según el libro, Milley incluso le prometió a su homólogo que no habría sorpresas. Según los informes, habían establecido relaciones a través de un canal secundario.

"General Li, usted y yo nos conocemos desde hace cinco años. Si vamos a atacar, te llamaré con anticipación. No será una sorpresa '', le dijo Milley.

El libro cita a Milley expresando su preocupación de que Trump pueda lanzar un ataque que podría conducir a la guerra. Trump hizo campaña en repetidas ocasiones para poner fin a las guerras de Oriente Medio que calificó como un desperdicio, y negoció una fecha de salida con los talibanes en Afganistán antes de dejar el cargo.

"Le recordaba continuamente que, dependiendo de dónde y qué golpees, podrías encontrarte en guerra '', dice Milley en el libro sobre Trump.

Un presidente solo puede iniciar un ataque nuclear a través de un procedimiento complejo que involucra a múltiples niveles de oficiales, coordinados a través del Centro de Comando Militar Nacional.

Milley también habló con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien había expresado públicamente sus propios temores sobre el acceso de Trump a las armas nucleares inmediatamente después del motín, que se produjo un día en que el Congreso se reunió para contar los votos electorales para convertir a Joe Biden en presidente.

"Esto es malo, pero ¿quién sabe lo que podría hacer?", dijo Pelosi. 'El esta loco. Sabes que está loco. Ha estado loco durante mucho tiempo. Así que no digas que no sabes cuál es su estado de ánimo.

Los autores citan una transcripción

Milley respondió, según el libro: 'Señora presidenta. Estoy de acuerdo contigo en todo '.

"Lo que te estoy diciendo es que si ni siquiera pudieron detenerlo de un asalto al Capitolio, ¿quién sabe qué más puede hacer? ¿Y hay alguien a cargo en la Casa Blanca que estuviera haciendo algo más que besar su gordo trasero por todo esto? Sabes que está loco. Ha estado loco durante mucho tiempo '', le dijo Pelosi.

Los esfuerzos de Milley por darse la oportunidad de evitar un ataque o una guerra parecen haber sido provocados por su llamada a Pelosi. Según la transcripción, ella le preguntó "¿qué precauciones están disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear?"

Luego, Milley respondió por "muchos controles en el sistema".

Haspel había expresado sus propias preocupaciones después de que Trump se negó a aceptar los resultados de las elecciones de noviembre.

“Estamos en camino de un golpe de derecha. Todo es una locura. Se está comportando como un niño de seis años con una rabieta'', le dijo. "Esta es una situación muy peligrosa. ¿Vamos a arremeter contra su ego?" le cuestionó a Milley en una llamada.

La maniobra se produjo en un momento después de que Milley había acompañado por primera vez a Trump durante su infame sesión fotográfica poco antes de que las autoridades despejaran a los manifestantes de Lafayette Square durante las protestas de Black Lives Matter en el verano de 2020. Luego se disculpó por haber participado en el evento en uniforme.

EFVE