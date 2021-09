Hombre de 103 años murió en el hospital luego de que una enfermera lo dejara dos días sin comer

Norman Hubble, un veterano de guerra de 103 años que estaba internado en el Whipps Cross University Hospital de Londres tras ser operado de una pierna, murió luego de que se quedara sin comer accidentalmente por dos días, pues la enfermera a cargo leyó mal las instrucciones médicas, reportó este martes The Mirror luego de que se diera a conocer la investigación del caso.

Dicho medio señala que el hombre mayor se había fracturado una pierna y que por ello fue intervenido quirúrgicamente, sin embargo, debido a su edad, tuvo complicaciones en la garganta y por ello el médico responsable pidió que fuera alimentado únicamente bajo supervisión, ya que corría el riesgo de ahogarse con la comida.

Sin embargo, la enfermera se confundió al momento de leer la nota del paciente y entendió que no debía ser alimentado, por lo que no le dio comida en dos días, lo que provocó la muerte del hombre centenario. Los hechos ocurrieron hace un par de años en Londres, sin embargo, la investigación en curso sobre este hecho fue dada a conocer hasta ahora ante el tribunal forense de Walthamstow.

¿Qué le pasó al señor?

La esposa de Norman Hubble dijo al forense que su fallecido marido siempre había sido una persona sana y formidable, prueba de ello es que se mantuvo en las mejores condiciones posibles para llegar a los 103 años tras haber servido por varios años a la Gran Bretaña; y contó que un día antes de morir le dijo que necesitaba té y una galleta, porque ya no resistía.

A pesar de ello, el médico forense Graeme Irvine dijo que la falta de alimento fue crucial para el hombre, sin embargo, no consideró que esa fuera la verdadera causa de muerte del veterano de guerra y concluyó que ésta fue accidental, pues recordó que si el hombre no se hubiera accidentado en casa, no se habría fracturado la pierna y en consecuencia, no habría ido a parar al hospital, donde presentó más complicaciones de salud debido a la edad.

Asimismo, detalló en audiencia que el 'error' cometido por la enfermera fue que leyó la nota médica escrita en cursiva y al ver que no se podía introducir alimento por la boca, entonces se concluyó que eso significaba ningún tipo de comida. Al respecto, la enfermera principal del Whipps Cross University Hospital, Rahul Luka, se disculpó con la familia y dijo que tras el lamentable caso, todos habían aprendido una gran lección.

Con información de The Mirror