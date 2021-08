Drama y destrucción: las impactantes imágenes del paso de Ida por Estados Unidos

La fuerza de la naturaleza nuevamente se hizo presente este fin de semana. El huracán Ida, uno de los más fuertes en los últimos años, tocó tierra en la costa este de Estados Unidos justo cuando se cumplían 16 años del paso de Katrina, uno de los fenómenos más devastadores de los que se tenga registro en aquella región del país vecino.

Con vientos de hasta 240 km/h, Ida causó severas afectaciones en Mississippi, Luisiana, Nueva Orleans y Alabama. Más de un millón de personas se quedó sin energía eléctrica en los primeros dos estados y a un día del impacto del que ya es considerado el quinto huracán más potente en la historia del país, aún no se ha podido restablecer el servicio, ésto de acuerdo con información del portal PowerOutage.US, que monitorea el suministro de energía eléctrica en Estados Unidos.

Ida golpeó la cosa este de EEUU el domingo y lunes. Foto: AP

Por su parte, la compañía Entergy confirmó que la única electricidad en Nueva Orleans procedía de generadores, según un tuit de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Emergencias que citó un “catastrófico daño en la transmisión”.

La ciudad depende de Entergy para el sistema eléctrico de emergencia de las bombas que devuelven el agua de las tormentas por encima de los diques de la ciudad.

Cerca de un millón de personas se quedó sin luz tras el paso de Ida. Foto: AP

El saldo del huracán Ida

Ida causó al menos una muerte, pues una persona fue golpeada por un árbol derribado a las afueras de Baton Rouge; además, provocó que muchas carreteras quedaran intransitables y que el servicio de telefonía celular permaneciera inservible en algunos lugares. El huracán “llegó e hizo todo lo que se anunciaba, desafortunadamente”, exclamó el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards.

Aunque ya es tormenta, aún hay alerta por Ida. Foto: AP

Fuertes vientos desprendieron techos y derribaron cableado. Foto: AP

A pesar de que al tocar tierra en Mississippi el huracán Ida se degradó a tormenta tropical, todavía se considera puede causar más daños, debido a que aún trae consigo lluvias torrenciales y fuertes vientos que pueden tirar más árboles y cableado, además de los encharcamientos y corrientes de agua que pueden formarse en las próximas horas.

The Associated Press relata que debido a las inundaciones en Luisiana, las autoridades locales desplegaron a socorristas a bordos de lanchas y helicópteros para poder salvar a las personas atrapadas en sus casas y otros inmuebles que quedaron debajo del agua. Además, el reporte oficial también indica que cuatro hospitales del estado resultaron dañados y ahora deben operar gracias a un generador de electricidad.

Luego del paso de Ida por Cuba, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alertó que se trataba de una tormental peligrosa que podría cobrar varias vidas si no se tomaba las medidas necesarias, afortunadamente los pobladores evacuaron a tiempo y es quizá por esa razón que sólo fue una vida la que se perdió; de acuerdo con los reportes preliminares, los daños no fueron más que materiales, como techos derrumbados, árboles y cables caídos, así como inundaciones.

Sólo una persona murió tras el paso de Ida. Los demás fueron daños materiales. Foto: AP

Ida causó daños en al menos cuatro estados de EEUU. Foto: AFP

Ida, un reto para EEUU

En 2005, el huracán Katrina dejó mil 800 muertos y miles de millones de dólares en daños. Ante su devastador paso, las autoridades han apostado por la prevención y evauación, así como la pronta respuesta ante las inundaciones y otros daños. 16 años después Ida representó un reto para los gobiernos, sobre todo en plena pandemia de Covid-19, cuando los hospitales están de nuevo llenos.

En esta ocasión, fue difícil activar protocolos de evacuación masiva así como la instalación de refugios, pues esto representaría riesgo de contagios del nuevo coronavirus, que hasta el momento suma casi 39 millones de casos acumulados y 637 mil muertes. Sin embargo, la gente hizo caso y pudo salir de manera ordenada antes de que Ida tocara tierra como huracán categoría 4.

Se prevé que Ida no sea el único fenómeno de este tipo que cause afectaciones en Estados Unidos durante esta temporada. Vale recordar que los científicos han advertido sobre un aumento en la cantidad de ciclones fuertes a medida que la superficie del océano se calienta debido al cambio climático, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras del mundo.

La gente evacuó a tiempo antes de que Ida tocara tierra. Foto: AP

Con información de AFP y AP