Afganistán: Directora de cine graba su huida de Kabul tras llegada de talibanes | VIDEO

Sahraa Karimi, directora de cine de Afganistán y primera mujer en dirigir la Organización del Cine Afgano, grabó el momento exacto en el que decidió huir de Kabul tras la llegada de los talibanes. En el video aparece corriendo por las calles con una clara expresión de miedo y desesperación.

La cineasta logró abandonar el país asiático tomado por el régimen talibán junto a sus hermanos y sobrinas. La cineasta contó a la agencia 'Reuters' que su huida se produjo con la ayuda de los gobiernos de Turquía y Ucrania, donde se encuentra con su familia en un hotel de Kiev.

"Me llevé a mi familia. Dejo mi casa, dejo mi automóvil, dejo mi dinero, dejo todo lo que tengo. No apoyan el arte, no valoran la cultura y nunca apoyarán este tipo de cosas", dijo Sahraa Karimi.