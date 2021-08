Afganistán: Así deben vestir las periodistas en Kabul tras la llegada de los talibanes | FOTOS

En menos de una semana, los talibanes han tomado el control de gran parte de Afganistán, incluyendo la capital: Kabul. Su llegada ha significado un grave retroceso para las mujeres y sus derechos humanos. El claro ejemplo está en la vestimenta de las periodistas que se encuentran en el país asiático.

Y es que antes de la caída del régimen talibán en 2001, el grupo armado impuso una visión que impedía a las mujeres estudiar o trabajar, salir de casa si no era acompañadas de un hombre y se les obligaba a usar el burka (velo integral) en público.

Según la agencia 'AFP', los talibanes afirmaron en múltiples ocasiones que respetarían los derechos humanos de las mujeres si regresaban al poder en Afganistán. Sin embargo, dicha promesa no se ha cumplido y para ejemplo está el caso de Clarissa Ward, periodista de 'CNN' y Charlotte Bellis, de la televisión qatarí 'Al Jazeera'.

En redes sociales se hicieron virales fotografías de de las corresponsales que reflejan el radical cambio tras la llegada de los talibanes, pues el domingo 15 de agosto vestían ropa colorida y tenían el cabello descubierto.

24 horas después, es decir, este lunes 16 de agosto, ambas lucen muy diferentes, con una vestimenta oscura, portando un velo islámico negro y cubriendo su cuello, cabeza y sí, el cabello, atuendo que deben y deberán usar en presencia de un hombre.

"Este meme es inexacto. La foto superior está dentro de un recinto privado. La de abajo es en las calles de Kabul con los talibanes. Antes, siempre usé un pañuelo en la cabeza en la calle en Kabul, aunque no con el cabello totalmente cubierto y abbaya (túnica). Así que hay una diferencia, pero no tan marcada", tuiteó Clarissa Ward.

Ward dio su informe sobre el control de los talibanes en Kabul durante el programa 'New Day'. La corresponsal mostró lo mucho que cambiaron las cosas en Afganistán en las últimas horas, afirmando que ha visto a menos mujeres caminando por las calles.

"Este es un espectáculo que honestamente pensé que nunca vería. Estoy rodeada de talibanes y detrás mío está la embajada de Estados Unidos . He visto muchas menos mujeres de las que normalmente vería caminando por las calles de Kabul ", dijo Clarissa .

"Y las mujeres que ves caminando tienden a vestirse de manera más conservadora que cuando caminaban ayer por las calles de Kabul. Hoy he visto más burkas de los que había visto en un tiempo. Los talibanes me han dicho que me aparte porque soy mujer", agregó.