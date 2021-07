¿Por qué se dice que Andorra es un ‘paraíso fiscal’? Así funcionan su economía y leyes

El principado de Andorra es un micro-Estado ubicado en el suroeste de Europa, entre Francia y España, se autodenomina Estado independiente, democrático y social, cuya forma de gobierno es un coprincipado parlamentario.

Durante mucho tiempo pobre y aislado, consiguió una notable prosperidad desde la Segunda Guerra Mundial a través del turismo y, especialmente, por su condición de paraíso fiscal, condición que perdió para España el 10 de febrero de 2010.

Andorra no es un miembro de pleno derecho en la Unión Europea pero, desde 1990,? goza de una relación especial y es tratado como si fuera parte de ella para el comercio en bienes manufacturados (exonerados de impuestos) y como no miembro de la UE para los productos agrícolas, (recordemos que en aquella época aún no estaba conformada la Unión Europea y se le conocía como la Comunidad Económica Europea).

El sector financiero, constituido por 5 entidades bancarias pertenecientes a la Asociación de Bancos Andorranos que, a su vez, es miembro de la Federación Bancaria de la Unión Europea,? también contribuye sustancialmente a la economía gracias al secreto bancario.

Debido a la presión ejercida por el expresidente francés Nicolas Sarkozy, que amenazó con dimitir como jefe de Estado andorrano si Andorra continuaba siendo considerada como paraíso fiscal,? el 10 de marzo de 2009, el gobierno andorrano firmó la Declaración de París con Francia para que en la cumbre de Londres del G-20, dejar de ser considerado paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Andorra, por el momento, ha firmado tratados de intercambio de información fiscal con Austria, Mónaco, Liechtenstein, San Marino, Francia, Bélgica, Argentina, Países Bajos, Portugal y España.? Sin embargo, no ha firmado el acuerdo de 28 de octubre de 2014 del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, auspiciado por el llamado G-5 y avalado por la OCDE.

Las principales industrias de Andorra son el turismo, el comercio y el sector bancario. Esta nación se transformó de país principalmente agrícola y ganadero a centro financiero regional en la década de 1950 y, más recientemente, en destino turístico, adoptó el euro apenas en 2012 y su moneda con la que se llevaban a cabo sus transacciones se denomina diners.

¿Qué lo hace tan atractivo para los inversionistas?

Algo que caracteriza al principado es su flexibilidad tributaria y la accesibilidad que tiene para favorecer a sus ciudadanos y a quienes desean integrarse a su sistema fiscal; su salida del directorio de la OCDE en materia de paraísos fiscales (se refiere a aquellas jurisdicciones que ofrecen tasas impositivas bajas o nulas para quienes no residen en estos países) no necesariamente ha significado un retroceso o una pérdida de su atractivo para que los inversionistas extranjeros se alejen, al contrario, desde 2018 los bancos y entidades financieras han colaborado con la transparencia fiscal con base en la optimización.

Aunque el principado siga siendo para muchos un paraíso fiscal, Andorra no deja de seducir a los inversionistas. Con una disposición tributaria ventajosa y una estructura fiscal pensada para favorecer la inversión y el emprendimiento, el territorio se sitúa en los primeros puestos entre los países que incentivan la inversión extranjera.

Por ejemplo el IVA en Andorra es de los que tienen menor porcentaje entre los países de Europa. De tan solo 4,5 %.

Uno de los atractivos que tiene el principado. Por supuesto, el IVA en Andorra puede tener reducciones. Esto depende de las actividades con las que se relacione. En el caso sanitario llega a ser de 0 %. Mientras que en la rama educativa de hasta 1 %.

En tanto, el impuesto del IVA debe ser pagado por el consumidor final del producto o servicio adquirido. Por otro lado, el comercializador del producto o del servicio es quien debe soportar el impuesto, que más tarde será repercutido al cliente final.

Además del IVA en Andorra se aplica el IS (impuestos de sociedades). Este se encarga de las tributaciones de empresas y alcanza un máximo de 10 %.

También entre los más conocidos encontramos el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el cual está considerado de los menores en el mundo. Además, hasta los 24 mil € se encuentra exento. Después de eso se aplica un descuento del 50% sin pasar los 40.000€. Para ser contribuyente de este impuesto, también es necesario haber residido más de 183 días del año natural en Andorra.

Otras ventajas de la economía en Andorra

Se cobra un 10 % como máximo de los ingresos anuales declarados.

El tipo del Impuesto al Valor Agregado (IVA, IGI) al 4.5 % es el más bajo de Europa (y por ende, de varios países del todo el mundo).

Un derecho de sucesión libre de impuestos.

Intereses bancarios no imponibles hasta 3 mil euros anuales.

No se cobra impuesto sobre el patrimonio (casas, terrenos, autos, alhajas, entre otros).

Una baja cotización a la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social), lo que para nosotros sería el IMSS, allá los patrones tienen una menor carga fiscal por ese impuesto.

Y finalmente, un 10 por ciento máximo de impuestos sobre los beneficios.