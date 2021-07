Descubren nuevo "mega virus" en la profundidad del mar; ¿podría transmitirse a humanos?

En lo profundo del mar se esconden misterios que aterran a la comunidad científica, durante toda la historia de la humanidad se han creado mitos, no todos infundamentados, pues recientemente científicos descubrieron una serie de virus gigantes que habitan en el fondo de la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra.

De acuerdo un documento de la Academia China de Ciencias o, el buque de investigación avanzada Zhang Jian obtuvo muestras de sedimento marino del abismo Challenger, que se encuentra a unos 11 mil metros de profundidad. Una vez que estudiaron sus muestras, encontraron una abundancia "relativamente alta" de virus gigantes pertenecientes principalmente a la familia 'Mimiviridae' y 'Phycodnaviridae', que pueden superar en tamaño a algunas especies de bacterias.

Son tan grandes que los puedes ver. Foto: Especial.

¿Deberían preocupar a la humanidad esta nueva clase de virus?

De acuerdo con los expertos, algunas especies de mimivirus, que conforman cerca del 4% del total de la población viral muestreada, pueden llegar a medir hasta 700 nanómetros de ancho, por lo que pueden ser observadas a simple vista, por si fuera poco, cuentan con un genoma sumamente complejo de más de 1.2 millones de pares de bases.

Los expertos aclararon que se han encontrado familias de virus gigantes en otros ecosistemas, pero su presencia parece ser más abundante en el fondo de la fosa de las Marianas, en donde hay una presión extremadamente alta, cercana a las 11 mil atmósferas, bajas temperaturas que varían entre los 2 y los 4 grados Celsius, así como bajas concentraciones de oxígeno y falta de nutrientes orgánicos.

Pese a que suena que son virus muy peligrosos, al parecer no hay riesgo de infectar humanos y provocar una nueva pandemia; al menos hasta ahora no se han registrado casos de contagio y la humanidad no debería preocuparse de que haya una nueva pandemia.

msb