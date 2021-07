¿Qué hora es en Tokio y cuántas horas de diferencia hay entre México y Japón?

Tras un año de espera por culpa de la pandemia de Covid-19, los Juegos Olímpicos por fin se desarrollarán hoy con la participación del equipo mexicano de softbol femenil, dos días antes de la ceremonia de inauguración de la justa olímpica. No habrá público para evitar contagios, sólo los atletas de las 33 disciplinas diferentes. Si eres un amante de los deportes y no quieres perderte ninguna competencia, debes saber que los horarios entre Japón y México son diferentes.

En específico, la competencia internacional se llevará a cabo en Tokio; esta es la segunda vez que que recibe los Juegos Olímpicos, la primera fue en 1964 en ese tiempo. Sin duda la distancia y diferencia horaria era una barrera para conocer qué pasaba con la delegación mexicana, pero los tiempos han cambiado y es prácticamente imposible que no te enteres de lo que ocurre.

La justa olímpica está nueve horas adelante según el Meridiano de Greenwich, mientras que México se sitúa a menos 6 horas de este, por lo que la diferencia entre Ciudad de México y Tokio es de 14 horas en total. Esta condición dificultará que veas los eventos en vivo, porque todos serán en la madrugada.

Estas son las horas en México y en Japón:

00:00 - 14:00

01:00 - 15:00

02:00 - 16:00

03:00 - 17:00

04:00 - 18:00

05:00 - 19:00

06:00 - 20:00

07:00 - 21:00

08:00 - 22:00

09:00 - 23:00

10:00 - 00:00

11:00 - 01:00

12:00 - 02:00

13:00 - 03:00

14:00 - 04:00

15:00 - 05:00

16:00 - 06:00

17:00 - 07:00

18:00 - 08:00

19:00 - 09:00

20:00 - 10:00

21:00 - 10:00

22:00 - 12:00

23:00 - 13:00

00:00 - 14:00

msb