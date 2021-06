“Mexicanos vienen de los indios y argentinos llegamos en barco”: asegura presidente argentino Alberto Fernández

Enorme polémica han generado las palabras que el presidente de Argentina, Alberto Fernández ha pronunciado durante un encuentro que tuvo este miércoles con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Buenos Aires. Las cámaras capturaron el instante en que el político aseguró que "los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva, pero los argentinos llegaron en barco desde Europa", y el video se ha vitalizado en las redes sociales.

En la grabación se ve al mandatario enunciar una cita que atribuyó erróneamente al escritor mexicano Octavio Paz y que realmente corresponde a una canción del rockero argentino Litto Nebbia. Durante una cumbre que se desarrolló este día en la Casa Rosada, residencia oficial del presidente de la República, Alberto Fernández habló junto a su homónimo español, Pedro Sánchez, y le expresó: “Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros vienen de la selva, pero los argentinos salimos de los barcos, y eran barcos que venían de ahí, de Europa y así construimos nuestra sociedad”.

Sin embargo, sus palabras causaron polémica al ser tachadas de racistas y eurocentristas, además que no corresponden a alguna cita del mexicano Octavio Paz sino que hace referencia a una canción del artista Litto Nebbia titulada “Llegamos de los barcos”, la cual dentro de sus estrofas contiene la siguiente frase: "Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos".

La frase que realmente utilizó Octavio Paz

Lo que sí es verdad es que el Premio Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz, en alguna ocasión utilizó una cita similar a la que presuntamente hizo referencia esta mañana el presidente de Argentina, Alberto Fernández, la cual citó en tono irónico para dirigirse a los argentinos, al insinuar que ellos provenían de ultramar y no eran nativos como los antiguos habitantes de las tierras latinoamericanas; “Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos", dijo el escritor.

Los Mexicanos vienen de los indios

Los Brasileros vienen de la selva

Las palabras del presidente no pasaron desapercibidas en las redes sociales en donde le han llovido críticas tanto de mexicanos, argentinos como de brasileños: “Si, ser racista era lo único que te faltaba a Alberto Fernández”, “Sr. Presidente, no puede tener un pensamiento tan eurocentrista! Es una vergüenza lo que dijo hoy...menos mal que no habló de la angustia de los independentistas!. Señor presidente: no sólo bajamos de los barcos, los pueblos originarios son pre- hispánicos!! Somos muchos más!!! y “Con todo respeto, @alferdez , ¿se puede ser tan ignorante? Sus dichos de hoy no sólo son erróneos sino altamente discriminatorios, insultantes y peyorativos. ¿No tiene a nadie cerca que lo haga callar a tiempo?,” han sido solo algunas de las reacciones de algunos internautas en Twitter.

Alberto Fernández, recibió este miércoles en la Casa Rosada al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, primer mandatario que visita el país desde el relevo al frente de la jefatura de Estado. Sánchez llegó a Buenos Aires en la noche del martes e inició la agenda de su primera visita oficial a Argentina con este encuentro en la Casa de Gobierno. El político español es el primer líder extranjero que visita Argentina durante el mandato de Fernández, quien relevó a Mauricio Macri en la presidencia del país en diciembre de 2019.

