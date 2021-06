Alertan por enfermedad “rara” similar al cáncer que está invadiendo EU

Una nueva enfermedad ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, debido a que la frecuencia de los casos que se han multiplicado en la provincia de Alberta, Canadá, fronteriza con el estado de Montana, se trata de un “raro” padecimiento similar al cáncer. Conocido como equinococosis alveolar (EA), esta enfermedad sigue siendo rara pero tratable, sin embargo, una cepa más virulenta fue importada de Europa y se ha establecido en Canadá.

Han sido los investigadores de Canadá quienes dieron a conocer la infiltración de la cepa en territorio de EU, además informaron que tras realizar una revisión reciente de muestras descubrieron que los casos han comenzado a aumentar en la provincia de Alberta y en otros lugares cercanos durante los últimos años; los casos se han registrado tanto en humanos como en animales.

Los investigadores además presentaron evidencia de que estos parásitos probablemente fueron traídos por perros de Europa. La equinococosis alveolar es causada por la infección de la tenia Echinococcus multilocularis; gusanos que pueden infectar a varias especies de mamíferos, pero sus huéspedes definitivos son los caninos salvajes y los perros domésticos.

Así se transmite la tenia en humanos

Los expertos canadienses han informado que la tenia se transmite a humanos mediante la ingesta de huevos microscópicos al comer alimentos contaminados, así como al manipular otros animales infectados. Una vez en el organismo, los huevos de la tenia provocan problemas, ya que penetran en los órganos, generalmente el hígado, y se convierten en crecimientos parasitarios autosostenidos, una especie de tumor externo, explicaron.

Sin embargo los síntomas no aparecen de inmediato y éstos pueden presentarse después de años, los cuales son similares al cáncer de hígado, es decir, se presenta dolor en la parte superior del abdomen, debilidad general y pérdida de peso. Sin un debido tratamiento, que generalmente incluye la extirpación quirúrgica de los crecimientos o un ciclo de por vida de medicamentos antiparasitarios, este padecimiento puede conducir al paciente a la muerte.

Solo en la provincia canadiense de Alberta se han documentado 17 casos de EA en humanos entre 2013 y 2020. FOTO: Pixabay

La equinococosis alveolar en humanos es muy rara, pero endémica en partes de Europa y Asia, sin embargo lo sorprendente es que casi nunca se habían visto casos en América del Norte, solo recientemente. Antes de 2010 se registraron dos víctimas en el continente, caos que fueron documentados, una en Manitoba, Canadá, en 1928, y otra en Minnesota en 1977. Pero ahora los investigadores de la Universidad de Alberta aseguran que la situación ha empeorado.

De acuerdo con una revisión de casos publicada en marzo en The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, los científicos informaron que solo en la provincia canadiense de Alberta se han documentado 17 casos de EA en humanos entre 2013 y 2020. Cada caso fue tratado con medicamentos antiparasitarios, se indicó, el cual se utiliza cuando la cirugía por sí sola no puede eliminar los crecimientos de forma segura. Trascendió al muerte de una persona debido a las complicaciones derivadas de una cirugía. Algo en común que tenían las víctimas es que en sus casas convivían con perros.

MP