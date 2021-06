Papa Francisco: Jesús no fue un filántropo, en él hay salvación total

El Papa Francisco concluyó su ciclo de catequesis durante la Audiencia General celebrada en el Patio de Dámaso con el tema de la oración donde puso como ejemplo a Jesús en su manera de rezar por todas las personas.

“E´l no fue un fila´ntropo que se hizo cargo de los sufrimientos y de las enfermedades humanas: fue y es mucho ma´s. Ha sido eso, pero es mucho más. En E´l no hay solamente bondad: esta´ la salvacio´n, y no una salvacio´n episo´dica –la que me salva de una enfermedad o de un momento de desa´nimo– sino la salvacio´n total, la mesia´nica, la que hace esperar en la victoria definitiva de la vida sobre la muerte”, comentó el Santo Padre.

El Papa Francisco mencionó que aún en los momentos más oscuros y silenciosos como los que vivió Jesús en la cruz.

“En medio de atroces dolores, Jesús es el intercesor absoluto. Pide por los demás, pide por todos, incluso por quienes lo condenan. Suplica con palabras de los salmos, uniéndose a los pobres y olvidados del mundo. Desahoga la angustia de su corazón de manera muy humana, sin dejar de confiar plenamente en el Padre, consciente de su filiación divina hasta el último respiro en la cruz, cuando entrega su espíritu en las manos del Padre”, expuso.

En sus palabras en español, Francisco habla de la “oración sacerdotal” de Jesús que realiza en la Última Cena donde lleva a cabo la Eucaristía.

“Su oración va más allá de los comensales, intercede y abraza al mundo entero, su mirada nos alcanza a todos. Esto nos recuerda que, aun en medio de los más grandes sufrimientos, no estamos solos, ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”, finalizó.

Por Pablo Esparza / Vaticano

