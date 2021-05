Elefantes salvajes destrozan un árbol de plátanos y de milagro se salva un nido

De acuerdo con medios locales de la India, un grupo de elefantes salvajes destrozan un árbol de plátanos en una aldea del estado de Tamil Nadu. Sin embargo, lo más sorprendente es que los elefantes no destrozaron el plantío donde estaba un nido de pájaros.

A través de un video compartido por un oficial del Servicio Forestal Indio, Susanta Nanda, se puede ver la destrucción que causaron los paquidermos, pero el nido quedó intacto y a las aves no sufrieron daños.

This is the reason as to why elephants are called gentle giants. Destroyed all the banana trees , except the one having nests.

Gods amazing Nature🙏



(Shared by ⁦@Gowrishankar005⁩) pic.twitter.com/iK2MkOuvaM