Migrante MUERE tras cruzar la frontera de EU, "coyotes" abandonaron su CUERPO en una carretera

Marta Ana tenía 22 años de edad y muchas esperanzas de conseguir una vida mejor para ella y su familia en Estados Unidos. Ella salió de Guatemala y se embarcó en un viaje hacia el norte, pero en el camino murió en circunstancias que aún no están del todo claras. Además, los "coyotes" que la llevaban abandonaron su cuerpo en una carretera de Texas.

Su padre Francisco Raymundo contó para el medio Univision que su hija salió la semana pasada de Guatemala y el viernes pasado cruzó la frontera sur de Estados Unidos.

Marta lo llamó y le contó que la vistieron con ropa de camuflaje para cruzar por la madrugada y le indicaron que debía deshacerse de su teléfono. Poco después, otro hijo lo contactó de Guatemala para informarle que Marta había logrado cruzar.

La recogieron con el grupo en el que venía y los escondieron en un vehículo hasta llegar a una bodega en Texas.

"Después me habló y me dijo que llegó a la bodega y (Marta) se desmayó. Yo pensaba que era por cansancio... no pensaba que iba a morir", contó el padre de la joven.