Hija "secreta" de Vladimir Putin lo RETA y lanza ATREVIDA línea de ropa: VIDEO

Elizaveta Krivonogikh, también conocida como Luiza Rozova, y quien ha sido señalada como la hija no reconocida de Vladimir Putin, retó a su supuesto padre con una atrevida línea de ropa.

De acuerdo con The New York Post, la chica es hija de Svetlana Krivonogikh, una mujer con la que el mandatario ruso estuvo involucrado entre finales de los 90 y principios de los 2000. Según el medio, la chica, que actualmente tiene 17 años, fue fruto de esa relación.

Andrey Zakharov, un reportero de la BBC fue quien encontró a la joven y la trajo a la vida pública, como parte de la familia de Putin. Aunque, ella ya se desempeñaba como influencer en redes sociales, donde muestra su pasión por la moda.

Y ahora, precisamente por ese mismo amor por la ropa, presentó su propia línea de prendas para mujer que incluye algunas piezas muy controversiales.

El estilo elegante y sexy

La marca que creí Rozova se llama 123th, y tiene una estética minimalista en la que prevalecen los colores neutros, el negro y el gris.

En sus videos promocionales se puede observar a algunas modelos mostrando ciertas piezas, como una camiseta blanca anudada con unos jeans que dejan a la vista su ropa interior.

O bien, otro en el que una joven camina provocativamente con unas pantimedias negras que también muestran sus panties a través de ellas. Lo que causó revuelo porque en Rusia este tipo de muestras de mujeres semidesnudas son censuradas.

Además, la BBC afirma que en el país que rige Putin, está prohibida la ropa interior de encaje o que no contenga al menos un 6 % de algodón y, debido a las fotos, se podría pensar que la empresa no cumple con estas reglas. Foto: The Scottish Sun

Por otro lado, Luiza afirmó a la edición rusa de GQ que le encanta poder tener la oportunidad de estar a la luz pública, y ahora aprovechó esto para promocionar su nueva marca.

