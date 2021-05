Billie Eilish posó para Vogue en ropa interior; ¿por qué se alejó de su estilo?

La cantante de 19 años sorprendió con un cambio en su imagen en una portada de revista. Con un estilo muy Pin Up. Billie Eilish dejó atrás las prendas XXL para dar paso a la lencería y transparencias.En este momento la compositora estadounidense es tendencia en las redes sociales después de publicar la nueva portada de la revista británica Vogue.

Por primera vez mostró su silueta bajo ceñidos corsés y vestidos con transparencias, además de mostrar su cabellera completamente rubia.Billie siempre ha defendido la idea de no ser jugada por su cuerpo, así que las prendas holgadas hacían énfasis con esta filosofía. Su nuevo sencillo 'Your Power' habla sobre la explotación de niñas y es por eso que ha tomado esta nueva posición: ‘Mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debería quitarte ningún respeto’.

Entre prendas y underwear de Alexander McQueen, Vivienne Westwood y Balmain el fotógrafo Craig McDean captó la nueva esencia de Billie. Además, dejó a la vista el tatuaje de la cantante que abarca gran parte de su cadera y abdomen. Dicho tatuaje fue el que reveló el año pasado estaba en su lista de deseos, pero que era posible que nunca llegaríamos a verlo.

La cantante de 19 años se ha sometido a un clásico cambio de imagen de pin-up para la revista de moda, a petición suya. Eilish, que hasta hace poco tenía el cabello negro azabache con raíces verde neón, se ve usando sus mechones aclarados en ondas

Eilish, quien ha explicado anteriormente que normalmente prefiere ropa de gran tamaño después de luchar con problemas de imagen corporal que la deprimían, ha sido franca sobre la atención en su figura, con una camiseta sin mangas usada durante una salida el otoño pasado que provocó una afluencia de vergüenza corporal. comentarios. Hablando con British Vogue , reconoce que su reveladora nueva sesión seguramente provocará controversia en los fanáticos.

Pero la ganadora del Grammy disfruta de la agencia para expresarse de una manera nueva y admite: "De alguna manera, me siento más como una mujer. Debido a la forma en que siento que el mundo me ve, no me he sentido realmente deseada. Pero esa es realmente toda mi vida, así que no sé si tiene algo que ver con la fama".

