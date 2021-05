El volcán Nyiragongo, situado en el Parque Nacional de Virunga, al este de la República Democrática del Congo (RDC), ha entrado hoy en erupción, según informó a Efe el vulcanólogo Celestin Kasereka Mahinda.



Alrededor de las siete de la tarde hora local comenzó la erupción del volcán, que es uno de los más activos del mundo y suele ser ascendido por turistas que quieren contemplar el lago de lava alojado en su cráter, confirmó por teléfono a Efe Kasereka, que dirige el Observatorio Vulcanológico de la ciudad de Goma, situada a unos 20 kilómetros del volcán.



Según el científico, "por la dirección de la lava, no parece que vaya a entrar en Goma pero la gente está asustada y se está moviendo".



El pasado 11 de mayo, el Observatorio ya advirtió en un informe sobre la situación de los volcanes de la cordillera de Virunga -Nyamulagira y Nyiragongo- de que los dos "están muy activos, particularmente el Nyiragongo, donde se observan algunos seísmos híbridos esporádicos".



"Esta actividad aún no afecta a las zonas habitadas pero merecen una atención particular de seguimiento", recomendaba en su informe el Observatorio.



El Nyamuragira y el Nyiragongo hicieron erupción por última vez en 2002, forzando a unas 300 mil personas a huir de "riadas" de lava que cubrieron gran parte de Goma y mataron a cerca de 200 personas.



Virunga, situado en la provincia de Kivu Norte (este), una de las más afectadas por la violencia en la RDC, es uno de los pocos destinos turísticos de esta nación centroafricana, y es Patrimonio de la Humanidad desde 1979.

De acuerdo a vídeos que circulan en redes sociales, la lava ha consumido algunas casa por lo que las personas han decidido huir de Goma. Ante esto, Rwanda abrió sus fronteras para acoger a los habitantes que huyen de este fenómeno.

#VIDEO Los habitantes de Goma en República Democrática del Congo huyen por la erupción del volcán Nyiragongo; la lava alcanzó el aeropuerto de la ciudad #AFP

pic.twitter.com/79YfxBXNlA — Agence France-Presse (@AFPespanol) May 23, 2021

#Rwanda abrió sus fronteras para dar la bienvenida a los habitantes del #Congo ante el drama la erupción volcánica del #Nyiragongo.#volcán



Vía: @Katsuva_Rpic.twitter.com/WjENQnkTch — Webcams de México (@webcamsdemexico) May 23, 2021

Por EFE.