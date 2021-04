Tras muerte del Príncipe Felipe el Palacio de Buckingham suspende sitio web

La mañana de este viernes de dio a conocer la muerte del Príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, a los 99 años. Ante esta lamentable noticia, el Palacio de Buckingham decidió retirar su sitio web en seña de luto. De manera temporal, la página web de la Familia Real estará fuera de operación en lo que le dan el mantenimiento necesario.

El príncipe Felipe, que había sido hospitalizado recientemente y sometido a una intervención cardíaca con éxito, falleció este viernes, anunció el Palacio de Buckingham.

"Con profundo dolor, su majestad la reina anuncia la muerte de su amado esposo, su alteza real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo", afirmó un comunicado. "Su alteza real ha fallecido en paz esta mañana en el Castillo de Windsor", precisó.

Hacen los honores por la muerte del Príncipe Felipe de Edimburgo

A partir de las 18:00 locales, la campana de la abadía de Westminster sonó cada minuto, 99 veces, en honor del difunto, cuyo rostro sonriente apareció en la pantalla gigante de la célebre plaza londinense de Picadilly Circus.

El sábado el ejército debe disparar salvas en su honor en varias instalaciones militares, incluido Gibraltar, y el Parlamento británico regresará de sus vacaciones de Pascua el lunes.

Se desconoce de momento la fecha de unos funerales que se verán perturbados por la pandemia. Sin ir más lejos, el príncipe Enrique, que debe llegar desde California, tendría que respetar una cuarentena de 10 días.

El palacio de Buckingham anunciará los detalles próximamente, pero la sociedad real College of Arms, encargada del protocolo, afirmó que no será un funeral de Estado. De acuerdo con los deseos del duque, la ceremonia se celebrará en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor y debido al Covid-19 se pedirá al público que no asista.

Hasta entonces, el país guardará luto nacional.

Con información de AFP

lhp