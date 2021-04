¿Qué son las armas FANTASMA? Ésta es la razón por la que Joe Biden las considera una AMENAZA

Después de que se presentaran varios tiroteos masivos en distintos puntos de Estados Unidos, Joe Biden busca implementar medidas severas para regular el control de armas. Una de sus estrategias es restringir el acceso a las ghost guns, o bien, las armas fantasma, ¿qué son y por qué representan una amenaza?

¿Qué son las armas fantasma?

Se trata de kits con piezas independientes que se pueden adquirir a través de distribuidores de armas o incluso por Internet. También suelen producirse a través de impresoras 3D. Así, los propietarios son quienes fabrican el artefacto con sus propias manos, gracias a que no se requiere de un conocimiento particular para hacerlo, de hecho, pueden realizarlo en tan sólo 30 minutos.

Su ensamblaje casero hace que las ghost guns puedan adquirirse sin grandes complicaciones. A la vez, son más difíciles de rastrear por las autoridades, pues no cuentan con un número de serie, es decir, no hay forma de identificar al fabricante o importador, la marca, el modelo, el calibre ni al comprador. Esto las hace más viables para cometer crímenes violentos, debido a que quienes las adquieren no tienen que pasar por una revisión de antecedentes penales.

Foto: Pexels

Al no vender un arma de fuego como tal (ya que no se entrega completa), los fabricantes no están obligados a colocar un número de serie como lo indica la ley federal. Por ello, muchos expertos denominan a estos artefactos como peligrosos.

Como lo reporta USA Today, las ghost guns están cada vez más presentes en las redes de tráfico ilegal. Además, han sido utilizadas en, al menos, tres tiroteos masivos en los últimos años: el ocurrido en 2013 en Santa Mónica, California, que dejó cinco muertos; otro que se presentó en Tehama, California y que provocó la muerte de cuatro personas. El último ocurrió en 2019, en la preparatoria Saugus, alojada en Santa Clarita, California, donde dos estudiantes perdieron la vida.

Las posibles estrategias de Biden

Aunque sus estrategias aún no están claras, Biden podría iniciar un proyecto de ley que obligue a los receptores de armas fantasma a seguir las mismas regulaciones que se exigen al comprar un arma completa. Asimismo, se espera que despliegue otras medidas para endurecer el control armamentista y así evitar otras tragedias.

DFC