¡Conmovedor! Tras 6 AÑOS, madre e hija se reencuentran después de ser separadas en la FRONTERA

La frontera entre México y Estados Unidos ha sido testigo de numerosas separaciones de familias. Por fortuna, algunas personas sí logran reencontrarse con sus seres queridos, así pasó con una madre originaria de Honduras, quien después de 6 largos años, pudo volver a abrazar a su pequeña hija.

La protagonista de esta conmovedora historia es Sonia Almendarez, quien llegó a Estados Unidos en el 2015. Como contó a CNN, ella y su familia huyeron de Honduras después de que uno de sus hijos, de tan sólo 18 años de edad, fuera secuestrado y asesinado. La madre no quería que la historia se repitiera y decidió partir hacia el país norteamericano, pero su niña Ariadney, quien ese entonces tenía 4 años, no pudo acompañarla en la peligrosa travesía.

Desde su separación, la centroamericana soñaba con el día en que podría volver a ver a Ariadney y ese momento llegó en 2021. El mes pasado, la menor viajó hasta el sur de la frontera de EU con un grupo de familiares. Pero una vez ahí, fue separada de ellos, sin que se supiera quien los había alejado.

Foto: AP

Por varios días, Sonia tuvo que enfrentar la incertidumbre, pues no sabía si su pequeña había sido capturada por las autoridades o por un grupo criminal. Poco después, recibió una llamada de un agente del gobierno, quien le hizo saber que su hija estaba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas.

Fue entonces que la madre buscó llamar la atención de los funcionarios para que Ariadney fuera liberada. Realizó un video contando la situación con la ayuda del grupo Mujeres Luchadoras y entregó toda la documentación requerida a ICE. Finalmente, la niña fue puesta en libertad y se le colocó en un vuelo para que pudiera reunirse con su mamá.

En el reencuentro, ambas se abrazaron con fuerza y no pudieron contener las lágrimas, demostrando así lo mucho que se extrañaron durante estos 6 años.

Sonia aseguró que si su pequeña no hubiera sido liberada, ella estaba dispuesta a hablar con el presidente Joe Biden para pedirle su ayuda.

Además, pidió a los estadounidenses no juzgar a los miles de migrantes que buscan asilo en el país, pues no lo harían si su vida no estuviera en riesgo:

"Si estuviéramos bien en nuestro país, no saldríamos a arriesgar nuestras vidas ni la de nuestros hijos. No venimos aquí a enriquecernos, venimos a estar tranquilos, seguros, vivos, ya que en nuestro país no podemos hacerlo" declaró con firmeza.

La familia espera no tener que volver a separarse, aunque su situación aún es incierta. El proceso de inmigración de Sonia sigue en curso, mientras que un juez decidirá si Ariadney puede permanecer en Estados Unidos.

DFC