En busca del sueño americano: Así es como los COYOTES ayudan a los migrantes a cruzar la frontera de EU

Miles de migrantes ahorran dinero para contratar a contrabandistas que les ayuden a cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos, a los cuales se les conoce como "coyotes". Son personas que cuentan con años de experiencia en la labor y conocen, mejor que nadie, el camino para alcanzar el sueño americano. En entrevista para Telemundo, ellos mismos cuentan como fue que terminaron dedicándose a esto así como sus tácticas para burlar a la autoridad.

El primer testimonio es el de "Pedro" (nombre utilizado por el medio para proteger su identidad) un hombre de 51 años y quien empezó en el oficio desde que era un niño. A los 18, ya tenía los conocimientos necesarios para guiar a las personas para ingresar a Estados Unidos. Él asegura que lo primordial para ser un "buen coyote" es contar con un automóvil grande que esté en buenas condiciones, un chófer experimentado y una casa en el país anglosajón donde hallar refugio.

A la vez, explica que una de las formas más seguras de llegar a EU es esconder a los migrantes en clavos, es decir, esconderlos en los compartimentos del vehículo. Sólo es una opción para quienes cuentan con una complexión delgada y pequeña. Además, es una de las vías más costosas, debido a que se hace en coordinación con oficiales de inmigración, quienes reciben sobornos económicos por su participación. Por ello, para acceder a esta alternativa, es necesario pagar cerca de 20 mil dólares.

Luego esta la manera más económica, que suele valer cerca de 5 mil dólares y consiste en cruzar a los indocumentados a través del cerro, dentro del área urbana. La zona está rodeada por el muro fronterizo, por lo que deben pasar por caños llenos de roedores y murciélagos. Existe un 50% de probabilidad de ser capturado por la Patrulla Fronteriza, por eso es el método más barato.

Y luego está el método más riesgoso pero, a la vez, el más utilizado. Se trata de atravesar el desierto, donde no hay valla que impida el paso. La travesía puede durar entre 4 horas y 4 días, dependiendo de la época del año así como la ruta que se elija. Éste consiste en meter a varios migrantes, entre 5 y 10, a una camioneta hasta salir de Tijuana y adentrarse en las regiones áridas de Baja California y Sonora.

Cuando dice "segura" se refiere a que hay menos posibilidades de ser atrapado por las autoridades. Sin embargo, hay múltiples riesgos para la vida: durante el día, las temperaturas son muy altas y al caer la noche, el frío es intenso. Además, los viajeros no pueden llevar consigo una gran cantidad de alimentos y bebidas, por lo que pueden deshidratarse o sentirse desorientados. A la vez, se ven expuestos a los "banderos", criminales que secuestran a las personas para luego cobrar rescates a sus seres queridos en Estados Unidos.

Por desgracia, muchos de los migrantes mueren en el camino, pero Orlando asegura que no es por culpa de los coyotes:

"A mí nunca se me ha muerto un migrante. Un guía nunca abandona a los pollos, los que fallecen son aquellos que ya cruzaron el desierto una vez y, por no pagar, se les hace fácil meterse ellos mismos por el camino y ahí es donde suceden las desgracias, se pierden y mueren de sed, calor y hambre porque no llevan calculada su supervivencia" esclarece.