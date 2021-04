¡A base de engaños! La táctica de Donad Trump para conseguir donaciones de sus seguidores sin que ellos lo supieran

Donald Trump pudo haber hecho trampa para obtener recursos por parte de sus simpatizantes sin que éstos fueran conscientes de ello. Esto con el fin de financiar su campaña de reelección para el 2020, la cual perdió frente a Joe Biden.

Así lo sugiere un reportaje de The New York Times, donde se indica que el candidato y WinRed, la empresa que procesaba sus donaciones en línea, implementaron un acuerdo en línea desde marzo de 2020, con la cual los partidarios del republicano, al donar, tenían que desmarcar manualmente una casilla para no autorizar un cargo recurrente. Si no lo hacían, se les cobraba una donación semanal que terminaría hasta el día de las elecciones, en noviembre.

Además, en junio, el equipo agregó un botón que duplicaba la donación de las personas. Y, al igual que el otro, debía quitarse la selección de manera manual. De lo contrario, el cobro se efectuaba.

La mayoría de los donantes no estaban conscientes de la situación y se percataron de los cobros hasta el momento de revisar sus transacciones bancarias. Incluso, una de las compañías de tarjetas de crédito más grandes del país informó que el 3% de las quejas de fraude recibidas a finales de 2020 fueron para reportar estos cargos.

Foto: AP

La estrategia afectó a jubilados, militares veteranos, enfermeras e incluso a políticos. En consecuencia, en los últimos meses del año anterior, el personal de Trump y el Comité Nacional Republicano tuvieron que hacer devoluciones por 64.3 millones de dólares a los simpatizantes que aportaron más dinero sin estar conscientes de ello.

Jason Miller, vocero del excandidato, negó que se recibieran tantas reclamaciones por esta táctica.

"El hecho de que tuviéramos una tasa de disputas de menos del 1% del total de donaciones a pesar de recaudar más dinero de base que cualquier campaña en la historia es notable. Nuestra campaña fue construida por hombres y mujeres trabajadores de Estados Unidos, y apreciar sus inversiones fue primordial para cualquier otra cosa que hiciéramos" declaró el vocero.

Cabe destacar que la medida es utilizada de forma recurrente en Internet y es común que los consumidores caigan en esta clase de artimañas sin que se percaten.

DFC