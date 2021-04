Las niñas juegan menos en Latam

Las diferencias en el acceso a la educación entre niños y niñas aún persisten en América Latina y el Caribe (ALC); problema que se deriva por factores como la cultura, pobreza, inseguridad, discriminación, estereotipos de género y el capitalismo.

En el mundo hay más de 260 millones de niños y adolescentes que no van a la escuela, más de la mitad son niñas, informó la Unesco.

De acuerdo con Erika Saldaña, profesora de carrera en Pedagogía en la FES Aragón, UNAM, en América Latina todos comparten las problemáticas relacionadas con los derechos de las niñas, algunos países con mayor intensidad que otros.

La pobreza y, los usos y costumbres, tienen un papel preponderante en el desarrollo desde preescolar hasta la educación superior, en algunos pueblos originarios a temprana edad las niñas toman roles como el cuidado de la familia y el hogar, incluso en comunidades mexicanas, las menores que deseen o se atrevan a estudiar son excluidas y discriminadas al considerarlo “una traición”.

Según el estudio “Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, Deudas de igualdad”, hecho por la Unicef en 2016, la pobreza afecta a 41% de las niñas entre 0 y 5 años, 42% entre 6 y 13 años, y a 36% de quienes tienen entre 14 y 17 años.

En nuestro país, de las niñas y adolescentes que trabajan 44.1% tienen la primaria.

“Lamentablemente en 2021 seguimos teniendo poblaciones así, 3 de cada 10 niñas no acceden a la educación por factores que tiene que ver con prejuicios de que la mujer no vale, no tiene derechos, tiene que estar sometida a la decisión de la familia, y del marido”, añadió.

TRABAJAN MÁS

En México 29.7% de las niñas y adolescentes dedican más de 28 horas semanales a realizar trabajo doméstico, mientras que 4.7% niños y adolescentes dedican el mismo tiempo, según el gobierno federal en 2018.

En el país, 1 de cada 5 se casa antes de los 18 años; mientras que, en Bolivia, 19% de las chicas de 15 a 19 años que no habían terminado la educación secundaria citaron el matrimonio como la razón principal, y 14% el embarazo. En Chile, ser madre reduce la probabilidad de terminar la educación secundaria entre 24% y 37%, indicó un estudio de la Campaña Latinoamericana por el derecho a la Educación (CLADE).

COVID, EL NUEVO FRENO

Otro problema más allá de la educación, pero que se agravó con el cierre de las escuelas, fue el trabajo infantil, millones de niños y niñas corren el riesgo de aplazar sus estudios a consecuencia de la pandemia.

DATOS IMPORTANTES

260 millones de niños y adolescentes no van a la escuela.

9 de cada 10 niñas tienen educación primaria, según la Unesco.

30% del abandono escolar es por embarazos en la adolescencia.

13% de adolescentes dijo que dejó de estudiar por hacer tareas domésticas.

Por Sayuri López

sayuri.lopez@elheraldodemexico.com

maaz