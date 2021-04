¿El pentágono ESCONDE casos de Ovnis? Extrabajador revela que EU podría estar en riesgo

La existencia de vida en otros planetas es una incógnita que sigue sin resolverse, aunque parece que cada día nos acercamos más. Sin embargo, un exempleado del pentágono asegura que las autoridades de EU ya tienen la respuesta, pero se niegan a compartirla con el resto del mundo.

Luis Elizondo, quien trabajó en el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales en 2008, y lo dirigió desde 2010 hasta 2017, a The New York Post que mientras él estuvo ahí, se encontró con muchas pruebas sobre la existencia de OVNIS.

“Fue un momento de Oh, Dios mío, es real. Bueno, mierda, ahora tenemos que hacer algo al respecto ", declaró al medio.

Elizondo agregó que, mientras trabajó ahí, fue testigo de todo tipo de cosas anormales con las que se encontraban los barcos de la Marina Estadounidense, o los aviones del ejército. Él aseguró que deseaba poder hacer pública alguna información, pues consideraba que incluso era un asunto de seguridad nacional que ponía en riesgo a muchos.

Sin embargo, sus superiores se negaron a compartir la información. El exempleado detalló a The New York Post, que los agentes del gobierno creían que esta podría desatar pánico a nivel mundial o conflictos entre las personas más conservadoras o religiosas. Finalmente, al no poder hacer nada y seguir descubriendo información de este tipo, Elizondo renunció.

EU aceptó un video sobre OVNIS

En abril de 2020, Sue Gough, vocera del departamento de Defensa de EU confesó a Futurism la veracidad de unos videos que se publicaron en los que aparecían objetos voladores no identificados, con forma de pirámides.

"Puedo confirmar que las fotos y los vídeos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina. (…) El UAPTF (Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados) ha incluido estos incidentes en sus exámenes en curso", afirmó.

Pero, Gough agregó que “para mantener la seguridad de las operaciones y para evitar revelar información que pueda ser útil para los adversarios potenciales, el Departamento de Defensa no discute públicamente los detalles”.

Entre su discurso, también dio a entender que se han registrado más avistamientos de este tipo, pues habló de “fenómenos aéreos no identificados”, en plural. E incluso el Pentágono desclasificó tres videos sobre este tipo de fenómenos.

