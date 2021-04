¡MUY PRONTO! ¿Qué harán Meghan y Harry, y Pedro Sánchez, presidente de España, juntos?

Durante un concierto a favor de las vacunas se reunirán los duques de Sussex, Meghan y Harry, y Pedro Sánchez, presidente de España.

El evento será presentado por Selena Gómez y reunirá a otros líderes políticos de todo el mundo, además de varias figuras del espectáculo.

El objetivo es explicar los beneficios de las vacunas contra el coronavirus y la importancia de aplicarlas, a pesar de los posibles y mínimos efectos secundarios.

El concierto “VAX LIVE: The Concert to Reunite the World” será el 8 de mayo, se podrá seguir por medio de una plataforma virtual. Participarán también Ben Affleck, Chrissy Teigen, Sean Penn, Jimmy Kimmel para hablar a favor de las vacunas.

¿Quiénes estarán en el evento?

Otros de los líderes mundiales que participarán son el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la vicepresidenta, Kamala Harris; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyer, acompañarán al mandatario español, Pedro Sánchez.

“El evento es también para pedir a los líderes del mundo a que donen dosis a los países más necesitados y, por supuesto, para reunirnos en una noche donde viviremos la música como pensábamos hace un año que no era posible”, dijo en su cuenta de Twitter la cantante Selena Gómez.

Noticias Relacionadas AVANCE EN LA VACUNACIÓN: Todos los mayores de 80 años en España ya tienen al menos una dosis de la vacuna contra coronavirus

El concierto es impulsado por la organización internacional Global Citizen para invitar las empresas a “donar dólares por dosis” y para los países a fin de compartir el exceso de vacunas contra el coronavirus que pudieran tener. Otro de los objetivos es que las farmacéuticas pongan a disposición las vacunas con precios libres de lucro.

Los duques de Sussex, Meghan y Harry, se presentarán en Los Ángeles, como presidentes de campaña del evento que se grabará el 2 de mayo, y se transmitirá en las cadenas de televisión de Estados Unidos, ABC y CBS, el 8 de mayo. Por su parte el presidente de España, Pedro Sánchez, se comprometió a donar 7.5 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus.

chp