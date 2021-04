Cheque de estímulo: ya depositaron los MIL 400 dólares de ayuda, ¿qué hacer si aún no los recibes?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) casi finalizó con la emisión de los "cheques de estímulo" como parte de la última ronda de pagos de ayuda a los ciudadanos como parte del más reciente paquete de Rescate Económico aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Desafortunadamente hay quienes aún no reciben el pago "plus up" de 1400 dólares y la preocupación comenzó.

Según datos del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) cerca de 160 millones de estadounidenses califican para recibir el estímulo económico. Alrededor de 156 millones de residentes han recibido su cheque, pero aún no ha llegado a todos los ciudadanos elegibles, Sólo un bajo índice continúa esperando a que el cheque llegue.

¿Recibió más de un aviso del #IRS sobre su Pago de impacto económico? Lea los detalles de cada aviso en este #IRSTaxTip: https://t.co/5qyn9Nn8mu pic.twitter.com/hBSUGlxAsb — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) April 29, 2021

No me ha llegado mi pago de 1400 dólares; ¿Qué hago?

Un aproximado de dos millones más de cheques de estímulo de 1400 dólares fueron enviados por el IRS, de estos un 50% se envió en depósitos directos que se debieron reflejar en el banco este miércoles. Sin embargo, hay quienes aún no lo han recibido y si ese es tu caso te explicamos.

Por fortuna, puedes saber con exactitud el método de pago que el IRS ocupó para hacerte llegar el pago. Puedes acceder a la plataforma Get my payment, donde es posible activar las notificaciones para seguir el paso a paso de la retribución.

Si indica que tu pago arribará por medio del correo postal, es recomendable usar la app Informed Delivery del USPS, donde se te da la opción de rastrear tu correspondencia cuando lo desees, es decir, las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Es importante señalar que no sólo te comunicará sobre el tercer cheque de estímulo, sino de cualquier envío que tenga como destino tu residencia.

