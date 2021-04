Ataque en Capitolio: Noah Green, el sospechoso de embestir a policías, era DEVOTO del Islam

Las autoridades ya identificaron al responsable de la muerte de un policía durante la tarde de este miércoles, afuera del Capitolio. Según los reportes, se trata de un joven de 25 años que era un fiel seguidor del Islam.

The New York Times detalla que su nombre era Noah Green, y era originario de Indiana. Por su parte, The New York Post relata que tuvieron la oportunidad de ver su perfil de Facebook, antes de que lo quitaran, y ahí demostraba su devoción al Islam.

De hecho, según el medio, el hombre se describía a sí mismo como un “Seguidor de Farrakhan”, haciendo referencia a Louis Farrakhan, el fundador de la Nación del Islam. Además, en uno de sus post describió su situación actual como algo complicada, y al parecer estaba planeando ya el atentado.

“Estaba en el camino correcto y todo lo que había planeado estaba comenzando a existir. Requirió muchas horas, mucho estudio y ejercicio para mantenerme equilibrado mientras experimentaba una serie de síntomas preocupantes a lo largo del camino (creo que son efectos secundarios de medicamentos que estaba tomando sin saberlo)”, escribió el 17 de marzo. Noticias Relacionadas MUERE un policía y otro queda HERIDO, tras ser embestidos por automóvil en ATAQUE

Supuestamente el atacante del capitolio (murió) y quien hirió a 2 policías, uno fallecido por las heridas recibidas, seria Noah Green, un fanático religioso con ideas conspiracionistas.

#capitol #CapitolAttack #noahgreen #BREAKING #BreakingNews pic.twitter.com/0PoC21Df4G — Lana Montalban (@LanaMontalban) April 2, 2021

Según información de CNN, cuando el hombre se bajó y comenzó a atacarlos, también abrieron fuego contra él. Esto hizo que muriera en el lugar antes de seguir hiriendo a otros miembros de la guardia.

El ataque a los policías del Capitolio

Un asesor del Congreso y una fuente de la Policía del Capitolio confirmó a CNN que la tarde de este 2 de abril, el sujeto llegó hasta los límites del recinto en la Avenida Constitution, y estrelló su coche contra las barricadas que permanecen por seguridad.

Luego de esto, bajó del vehículo y se fue directo contra los agentes de seguridad. Green, llevaba un cuchillo en la mano y atacó directamente a los policías.

Yogananda Pittman, jefa interina del Servicio de Policía del Capitolio declaró a Telemundo que uno de los agentes, a quien se identificó como William Evans, perdió la vida a causa de las heridas, y otro más permanece en observación médica. Foto: Policía del Capitolio vía AFP

El medio también sostuvo que, tras el incidente, el recinto permaneció cerrado por un par de horas. Y Robert Contee, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana de Washington indicó que su equipo se haría cargo de la investigación, y aunque al principio declaró que "No parece estar relacionado con el terrorismo", ahora podría cambiar su línea de investigación para descubrir si fue un atentado organizado o simplemente un ataque personal de Green.

acmg