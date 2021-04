¡Desalmados! En plena labor de PARTO, agentes fronterizos de EU deportan a MUJER hondureña

Las autoridades fronterizas en Estados Unidos han endurecido las medidas para impedir el ingreso de migrantes al territorio. Esto ha hecho que activistas y ciudadanos cuestionen los procedimientos de los agentes, pues les acusan de vulnerar los derechos de quienes intentan atravesar al país norteamericano. Uno de los casos que ha generado indignación es el de una mujer embarazada, quien fue deportada a México mientras se encontraba en labor de parto.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo en el cruce de San Ysidro. Ahí, una joven, llamada Belkis y su esposo, Allan buscaban traspasar a EU para solicitar asilo luego de salir de su país de origen, Honduras, en medio de varias amenazas. Viajaron a Guatemala por medio de un autobús, cruzaron a México a través de una balsa y por último, hicieron uso de trenes y autobuses para llegar a la frontera.

Entraron ilegalmente al territorio norteamericano pero, al llegar ahí, fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza y fue entonces que la mujer comenzó con el trabajo de parto.

Aunque la pareja comunicó la situación a las autoridades, éstas procedieron con la deportación sin proporcionarle atención médica a Belkis. Así lo informó CBS8, quien entrevistó a los migrantes.

"Él (el agente) me decía: 'siéntate, siéntate'. No puedo, le digo yo, me duele mucho" contó Belkis al medio estadounidense.