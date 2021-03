¡Una pesadilla! Peligrosa COBRA sale de taza del BAÑO y aterroriza a hombre: VIDEO

Un hombre vivió una experiencia espeluznante cuando tuvo un encuentro cercano con una cobra venenosa en su propia casa. El afectado documentó todo en un video y éste ya se ha hecho viral en Internet.

Ray Sopha, habitante de Phsar Prom, Pailin, Camboya, fue el protagonista de esta inusual pesadilla. Según su propio relato, el 3 de marzo, entró al baño de su residencia y vio un cuerpo extraño en el inodoro, por lo que imaginó que la persona que había entrado antes no lo había descargado correctamente. Sin embargo, poco después se percató de que en el retrete se encontraba una serpiente de gran tamaño.

Evidentemente, él se asustó al encontrarse con el reptil, por lo que tiró de la cadena. Sin embargo, no fue suficiente para alejar el animal, quien continuaba asomando su cabeza. El propio Ray no podía creer lo que veía, así que tomó su teléfono celular y comenzó a filmar el excusado.

En el video, se observa a la cobra sacar la lengua en repetidas ocasiones. Por momentos, se le ve permanecer quieta, pero en un momento parece que se da cuenta de la presencia del hombre, por lo que se acerca aún más a la superficie.

En ese instante, Sopha salió corriendo de la habitación para evitar ser atacado por la serpiente y se dirigió en busca de ayuda. Sin embargo, cuando regresó al baño, acompañado de sus familiares, el invertebrado ya no estaba ahí. Hicieron una búsqueda exhaustiva por la casa, pero no pudieron localizarlo. Desde entonces, no usan el sanitario donde la cobra fue vista.

Gracias al video, usuarios de Internet pudieron identificar que el animal era de la especie King Cobra, a la cual se le puede identificar por las rayas de chevron amarillas o blancas que tiene en la capucha. Es la más venenosa en todo el mundo y puede crecer hasta cuatro metros.

Por ende, si Ray no se hubiera percatado de su presencia, podría haber sido víctima de un ataque mortal.

DFC